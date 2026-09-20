Україна розгромно програла Румунії та вилетіла з чемпіонату Європи-2026

Чоловіча збірна України з волейболу вилетіла з чемпіонату Європи 2026 року. У неділю, 20 вересня, підопічні Рауля Лосано з розгромним рахунком 0:3 програли Румунії.

Українці підходили до матчу в статусі фаворита, проте з самого початку все пішло не за планом. Після провальних перших двох сетів від команди Лосано в третій партії українці зуміли нав'язати Румунії напружену боротьбу, проте навіть уникнути розгрому Україні не вдалося: поразка з рахунком 28:30 у партії та 0:3 у матчі.

Потрапивши у відносно просту частину сітки у плейоф, Україна могла розраховувати навіть на боротьбу за медалі, проте вилетіла вже в 1/8 фіналу. Поразка 0:3 від Румунії на чемпіонаті Європи, коли очікування від команди були дуже високими – паралелей з футбольним Євро-2024 уникнути важко.

Чемпіонат Європи-2026

1/8 фіналу – 20 вересня

Україна – Румунія – 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Зазначимо, що "синьо-жовті" вийшли у плейоф Євро із другого місця у групі B, здобувши чотири перемоги у п'яти іграх (12 балів). Натомість Румунія з дев'ятьма очками фінішувала третьою у групі D.

У чвертьфіналі Румунія зіграє з переможцем матчу Франція – Португалія, який також відбудеться у неділю, 20 вересня. Початок – о 19:00 за київським часом.