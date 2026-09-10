Польща розгромила Португалія на чемпіонаті Європи-2026

Чоловіча збірна Польщі з волейболу розпочала чемпіонат Європи-2026 з розгромної перемоги над Португалією з рахунком 3:0 у першому турі групового етапу.

Поляки та португальці грають у групі В. Боротьба в цій групі розпочалася напередодні, коли Болгарія розгромила Північну Македонію 3:0. Також у цьому секстеті виступає збірна України, яка стартує на турнірі матчем проти Ізраїлю. Він відбудеться 10 вересня, початок – о 19:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи-2026, Група В

1 тур, 10 вересня

Польща – Португалія – 3:0 (25:12, 25:18, 25:20)

Окрім поєдинку українців, 10 вересня відбудуться ще три матчі першого туру чемпіонату Європи-2026: