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Польща розгромила Португалія на чемпіонаті Європи-2026

Олег Дідух — 10 вересня 2026, 17:55
Польща розгромила Португалія на чемпіонаті Європи-2026
CEV.eu

Чоловіча збірна Польщі з волейболу розпочала чемпіонат Європи-2026 з розгромної перемоги над Португалією з рахунком 3:0 у першому турі групового етапу.

Поляки та португальці грають у групі В. Боротьба в цій групі розпочалася напередодні, коли Болгарія розгромила Північну Македонію 3:0. Також у цьому секстеті виступає збірна України, яка стартує на турнірі матчем проти Ізраїлю. Він відбудеться 10 вересня, початок – о 19:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи-2026, Група В
1 тур, 10 вересня

Польща – Португалія – 3:0 (25:12, 25:18, 25:20)

Окрім поєдинку українців, 10 вересня відбудуться ще три матчі першого туру чемпіонату Європи-2026:

  • 20:00 Туреччина – Німеччина
  • 20:00 Фінляндія – Данія
  • 22:05 Італія – Швеція
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