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Польща переграла Латвію та стала першим чвертьфіналістом Євро-2026

Олександр Булава — 19 вересня 2026, 18:12
Польща переграла Латвію та стала першим чвертьфіналістом Євро-2026
CEV

У суботу, 19 вересня, відбулись перші матчі 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи з волейболу.

У першій зустрічі ігрового дня збірна Польщі переграла Латвію з рахунком 3:0. Поляки зі старту подавили суперників та переконливо виграли перший сет. Латвійці намагалися нав'язати боротьбу на початку другої та третьої партії, однак Польща щоразу перехоплювала ініціативу та доводила сет до перемоги.

Чемпіонат Європи-2026
1/8 фіналу, 19 вересня

Польща – Латвія 3:0 (25:17, 25:16, 25:16)

19:00 Німеччина – Болгарія

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Нагадаємо, збірна України свій матч 1/8 фіналу зіграє у неділю, 20 вересня, проти Румунії. Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом

Команда Рауля Лосано вийшла у плейоф Євро з другого місця у групі B, здобувши 4 перемоги у 5-ти іграх (12 балів).

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