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Словенія здолала Бельгію на шляху в півфінал чемпіонату Європи

Олександр Булава — 23 вересня 2026, 19:17
Словенія здолала Бельгію на шляху в півфінал чемпіонату Європи
European Volleyball

Збірна Словенії виборола путівку до півфіналу чоловічого чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

У матчі 1/4 фіналу словенці у чотирьох сетах переграли Бельгію (3:1).

Попри рівну першу партію, Словенія за рахунку 19:19 змогла перехопити ініціативу та дотиснула суперників — 25:22. Друга партія пройшла за схожим сценарієм та завершилася перемогою словенців з аналогічним рахунком. Бельгійці проявили характер і змогли скоротити відставання у третій партії, проте вже наступну програли з розгромним рахунком – 13:25.

Чемпіонат Європи-2026
Чоловіки. 1/4 фіналу
23 вересня

Бельгія – Словенія 1:3 (22:25, 22:25, 25:20, 13:25)

22:05 Італія – Фінляндія

Нагадаємо, напередодні збірні Франції та Польщі стали першими півфіналістами чемпіонату Європи.

волейбол Чемпіонат Європи

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