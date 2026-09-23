Словенія здолала Бельгію на шляху в півфінал чемпіонату Європи

Збірна Словенії виборола путівку до півфіналу чоловічого чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

У матчі 1/4 фіналу словенці у чотирьох сетах переграли Бельгію (3:1).

Попри рівну першу партію, Словенія за рахунку 19:19 змогла перехопити ініціативу та дотиснула суперників — 25:22. Друга партія пройшла за схожим сценарієм та завершилася перемогою словенців з аналогічним рахунком. Бельгійці проявили характер і змогли скоротити відставання у третій партії, проте вже наступну програли з розгромним рахунком – 13:25.

Чемпіонат Європи-2026

Чоловіки. 1/4 фіналу

23 вересня

Бельгія – Словенія 1:3 (22:25, 22:25, 25:20, 13:25)

22:05 Італія – Фінляндія

Нагадаємо, напередодні збірні Франції та Польщі стали першими півфіналістами чемпіонату Європи.