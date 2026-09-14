Україна декласувала Португалію, Німеччина здолала Швейцарію на Євро-2026

У понеділок, 14 вересня, відбулася низка матчів четвертого туру групового етапу чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

Ігровий день в європейській першості розпочався більше, ніж добре. Збірна України здобула розгромну перемогу над Португалією. Найрезультативнішим гравцем став Олег Плотницький. З повним звітом по цьому матчу можна ознайомитися за посиланням.

Німеччина ж лідирувала у протистоянні зі Швейцарією за підсумками перших двох сетів, проте третю партію виграли "хрестоносці". Утім, згодом "бундестім" усе ж остаточно переграла своїх суперників.

А от Сербія ледь не зазнала поразки від Нідерландів в перших трьох сетах. Ще з першої партії "помаранчеві" почали переважати суперників у рахунку. Проблеми виникли в третій партії, коли "орли" почали тиснути, й таким чином перевели гру до 4-го сету.

Натомість Чехія без проблем розібралася зі Словаччиною, тріумфувавши у всіх трьох партіях.

Чемпіонат Європи-2026

Груповий етап, 14 вересня

Група B

Україна – Португалія 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)

Група С

Сербія – Нідерланди 1:2 (20:25, 23:25, 30:28, 16:10 – триває 4-й сет)

Група А

Словаччина – Чехія 0:3 (21:25, 14:25, 20:25)

Група D

Німеччина – Швейцарія 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 25:21)

Також сьогодні відбудуться наступні поєдинки: Болгарія – Ізраїль (о 19:00 за київським часом), Естонія – Бельгія (20:00), Румунія – Туреччина (20:00) та Словенія – Греція (22:00).

Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.