Головна сенсація Євро-2026: Фінляндія перемогла Італію в чвертьфіналі

Чоловіча збірна Фінляндії перемогла Італію у чвертьфіналі чемпіонату Європи з волейболу.

Матч 23 вересня в Турині завершився з рахунком 3:2 на користь фінів.

Італія краще почала зустріч. У першій партії господарі вели 21:18 і довели її до перемоги – 25:21. Другий сет став значно напруженішим: на його вирішальному відрізку Фінляндія мала перевагу 21:20, а зрештою виграла боротьбу на більше-менше – 28:26.

Після цього фіни провели свій найпереконливіший сет у матчі. Вони повели 8:3, наростили відрив до 16:11 і взяли третю партію з рахунком 25:16. Італійці відповіли перемогою в четвертій – 25:20, перевівши гру на тайбрейк. У вирішальному сеті Фінляндія дотиснула суперника – 15:13 – та здобула путівку до півфіналу.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став фін Йоонас Йокела – 28 очок. Його партнер по команді Лука Марттіла набрав 22, а найкращий показник італійців мав Юрі Романо – 20 очок.

Перемога стала сенсацією з огляду на статус суперників. Італія — чинний чемпіон світу, який проводив чвертьфінал удома. Фінляндія ж лише цього року вперше з 2013-го повернулася до вісімки найкращих команд Євро – і тепер вибила одного з фаворитів турніру.

Чемпіонат Європи-2026

Чоловіки. 1/4 фіналу

23 вересня

Італія – Фінляндія 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:15)

Напередодні Словенія здолала Бельгію на шляху в півфінал чемпіонату Європи.