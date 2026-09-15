Україна розгромно програла Польщі у матчі за перше місце групи на Євро-2026

Збірна України з волейболу зазнала першої поразки чемпіонаті Європи 2026. У матчі за перше місце групи B "синьо-жовті" розгромно поступилися найкращій команді світу – Польщі.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Перший сет розпочався з вдалого блоку для України, однак поляки миттєво забрали 8 розіграшів поспіль. Плотницький відповів двома ейсами та скоротив відставання. В якийсь момент рахунок став рівним, але поляки зуміли відновити перевагу та забрати партію.

Другий сет краще не згадувати – поляки розбили команду Рауля Лосано своїми подачами та дозволили набрати лише 13 очок.

А ось третя партія розпочиналася вже за абсолютної рівності, яка трималася до самого кінця сету, коли Польща зуміла забрати кілька розіграшів поспіль та вирвати перемогу.

Таким чином Польща обіграла Україну в битві за перше місце групи – в обох команд був максимальний показник перемог до цього поєдинку. Тепер поляки лише у разі поразки від Болгарії з рахунком 0:3 втратять першу сходинку.

Зауважимо, що найрезультативнішим у складі України був Василь Тупчій, який набрав лише 8 очок (у Плотницького – 7). Також додамо, що у першому сеті неймовірно добре діяв український блок.

Чемпіонат Європи-2026, Група B

5 тур, 15 вересня

Польща – Україна 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)

Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.

У четвертому турі команда розгромила Португалію, однак навіть 4 перемог може не вистачити українцям, аби фінішувати другими у групі, адже у разі перемоги Болгарії (3:0 або 3:1) над поляками в останньому турі саме вона буде вище.

Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу.