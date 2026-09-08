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Розклад матчів збірної України на ЧЄ-2026

Денис Іваненко — 8 вересня 2026, 14:37
Розклад матчів збірної України на ЧЄ-2026
Збірна України з волейболу
ФВУ

У середу, 9 вересня, стартує чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків, в якому візьме участь і збірна України.

"Синьо-жовті" вчетверте поспіль зіграють на континентальній першості. Усі попередні рази наша національна команда доходила до плейоф.

Загалом за трофей змагатимуться 24 збірні, які поділені на 4 групи. До наступного раунду з кожної проб'ються по 4 найкращі команди.

Україна свої поєдинки групового етапу проведе у Софії. У стартовій грі підопічні Рауля Лосано зустрінуться з Ізраїлем.

Розклад матчів збірної України на ЧЄ-2026 із волейболу

  • 10 вересня. 19:00 Ізраїль – Україна
  • 11 вересня. 16:00 Україна – Північна Македонія
  • 12 вересня. 19:00 Болгарія – Україна
  • 14 вересня. 16:00 Україна – Португалія
  • 15 вересня. 19:00 Польща – Україна

Зазначимо, що напередодні була оголошена заявка "синьо-жовтих" на турнір. До неї потрапили 14 волейболістів.

Трансляції матчів буде доступна на Суспільне спорт. Чинним чемпіоном Європи є збірна Польщі, яка на початку серпня також стала переможницею Ліги націй.

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