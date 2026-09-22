Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Волейбол

Визначився перший півфіналіст чемпіонату Європи з волейболу

Олександр Булава — 22 вересня 2026, 18:54
Визначився перший півфіналіст чемпіонату Європи з волейболу

Збірна Франції перемогла Румунію в трьох сетах та стала першим півфіналістом Євро-2026 з волейболу.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0. Після рівного початку французи захопили ініціативу та впевнено виграли партію з перевагою у +9. У другому сеті французи здійснили ривок у +4 та втримали його до завершення партії. У третьому сеті французи дотиснули суперників у середині сету та довели матч до перемоги — 25:19.

Чемпіонат Європи-2026
Чоловіки. 1/4 фіналу
22 вересня

Франція – Румунія 3:0 (25:16, 25:18, 25:19)

19:00 Польща – Німеччина

Раніше збірна України завершила виступи на Євро-2026, поступившись Румунії в 1/8 фіналу.

Чемпіонат Європи

Чемпіонат Європи

Чемпіонат Європи 2026 з волейболу: розклад та результати матчів
Бельгія та Словенія вийшли до чвертьфіналу Євро-2026
Не очікували перемогти з рахунком 3:0: гравець збірної Румунії – про матч з Україною на ЧЄ-2026
Італія декласувала Данію, Фінляндія дотиснула Грецію, Франція розгромила Португалію в 1/8 фіналу ЧЄ-2026
Заслужено їдемо додому: Плотницький емоційно відреагував на виліт України в 1/8 фіналу ЧЄ-2026

Останні новини