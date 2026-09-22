Визначився перший півфіналіст чемпіонату Європи з волейболу

Збірна Франції перемогла Румунію в трьох сетах та стала першим півфіналістом Євро-2026 з волейболу.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0. Після рівного початку французи захопили ініціативу та впевнено виграли партію з перевагою у +9. У другому сеті французи здійснили ривок у +4 та втримали його до завершення партії. У третьому сеті французи дотиснули суперників у середині сету та довели матч до перемоги — 25:19.

Чемпіонат Європи-2026

Чоловіки. 1/4 фіналу

22 вересня

Франція – Румунія 3:0 (25:16, 25:18, 25:19)

19:00 Польща – Німеччина

Раніше збірна України завершила виступи на Євро-2026, поступившись Румунії в 1/8 фіналу.