Світоліна, Костюк і ще три українки 16 серпня зіграють чергові матчі турніру в Цинциннаті

Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11), Дар'я Снігур (45) і Олександра Олійникова (46) 16 серпня проведуть матчі другого кола одиночного розряду турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті. Людмила Кіченок стартуватиме у парах.

Суперницею Світоліної стане чешка Тереза Валентова (64). Тенісистки раніше не зустрічалися.

Костюк гратиме проти чемпіонки Australian Open-2020, володарки вайлд-кард американки Софії Кенін (115). В єдиному очному поєдинку минулого року в Дубаї перемогу святкувала Кенін.

Снігур спробує здолати іншу представницю США, Медісон Кіз (24). Спортсменки ніколи не грали між собою.

Найскладніша опонентка дісталася Олійниковій. Українка вперше протистоятиме "нейтральній" шостій ракетці світу Міррі Андрєєвій.

Кіченок разом з японкою Мію Като гратимуть проти третього сіяного дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція).

Оскільки різниця в часі між Києвом та Цинциннаті складає 7 годин, Світоліна свій матч розпочне, коли в столиці України вже настане 17 серпня.

Розклад матчів українок у Цинциннаті на 16 серпня

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076





Друге коло одиночного розряду

18:00. Олександра Олійникова (Україна) – Мірра Андрєєва (-), корт Champion`s Court, 1-м запуском

19:30*. Дар'я Снігур (Україна) – Медісон Кіз (США), корт Champion`s Court, 2-м запуском, після матчу Олійникова – Андрєєва.

21:00*. Марта Костюк (Україна) – Софія Кенін (США), корт Tony Trabert Stadium 3, 3-м запуском, після матчу Фонсека – ван де Зансхулп.

03:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Тереза Валентова (Чехія), корт P&G Center Court, 5-м запуском, після матчу Шелтон – Фарія.





Перше коло парного розряду

19:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Мію Като (Японія) – Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція), корт Court 8, 2-м запуском, після матчу Перес/Схюрс – Ейкері/Глісон.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна (51) не змогла вийти у третє коло турніру в Цинциннаті, програвши американці Еммі Наварро (28).