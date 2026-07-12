Другий поспіль півфінал Костюк і чеські розбірки за титул: підсумки Вімблдона-2026

У передмісті Лондона Вімблдоні завершився розіграш жіночого турніру на найстарішому тенісному змаганні планети. Поточного сезону на глядачів чекала низка несподіванок. Особливо здивували два тижні спеки без дощів. Для Туманного Альбіону це подія, яка затьмарила усі тенісні сенсації, яких вистачало.

Для українських уболівальників чимало приємних хвилин подарувала Марта Костюк. Киняка на своє 24-річчя подарувала собі перший у кар'єрі успішний виступ на траві, проте зачаровану для наших співвітчизниць стадію турнірів Grand Slam пройти знову не змогла.

Про все по порядку.

Наші

В основній сітці Вімблдона цьогоріч стартували семеро українських тенісисток. Лише у 2024-му наших співвітчизниць на британському мейджорі було більше – вісім. Кваліфікацію не змогли подолати у жінок – Вероніка Подрез (півфінал), у чоловіків – Віталій Сачко (чвертьфінал).

Півфінал Костюк

Марта приїхала виступати на Вімблдоні, не зігравши жодного матчу на траві. Після блискучого ґрунтового сезону з титулами в Руані та Мадриді та серії з 17 перемог поспіль українка отримала пошкодження й знялась із турніру WTA 500 у Лондоні.

Зважаючи на це та знаючи, що раніше Костюк на Вімблдоні не пробивалася далі третього кола, особливих очікувань від її виступу не було. Цікаво, що не тільки у вболівальників. Усі півтора тижні свого виступу тенісистка повторювала, що приїхала спробувати отримати задоволення від тенісу без конкретних цілей.

Можливо, саме тому турнір видався для неї настільки вдалим. Але точно не простим.

Марті пощастило з першою суперницею, аргентинкою Подороскою, адже та й у найкращі свої роки вдало виступала лише на ґрунті, а зараз ще й не грала на високому рівні протягом півтора років. Костюк прогнозовано легко її розгромила.

Від "нейтральної" Блінкової українка мала неілюзорний шанс вилетіти вже у другому колі. Чи то після нічного обстрілу рідного Києва перед матчем, чи з якихось інших причин, Марта занадто сильно заряджалася на удари і часто помилялася. Вольову перемогу здобути вдалося, але тільки в третьому сеті Костюк показала більш-менш якісний теніс.

Склалося враження, що саме у вирішальній партії проти Блінкової тенісистка остаточно зрозуміла, як треба діяти на траві.

Наступну суперницю, американку Наварро, яка до того виграла всі чотири очні зустрічі в Костюк, українка перемогла значно впевненіше. Так, мінімальний спад Марти Наварро використала, завершивши на свою користь кінцівку другої партії, але два інші сети наша спортсменка забрала впевнено.

Достатньо чітко Костюк провела і матч 1/8 фіналу проти іншої представниці США Крюгер. Ешлін, попри 102 позицію в рейтингу, перед Вімблдоном виграла 13 з 14 поєдинків на траві й завдяки високому зросту та потужній подачі могла принести неприємності. Марта чітко з нею впоралася.

Чвертьфінал проти фіналістки Вімблдона-2024 італійки Паоліні варто визнати найкращою грою Костюк на турнірі. Перший в її житті поєдинок на Центральному корті Вімблдона навіть здивував величезною перевагою українки.

Марта Костюк Getty images

Півфінал став для Костюк другим за місяць на турнірах Grand Slam. І, на жаль, повторивши історію Ролан Гаррос, завершився поразкою. Не настільки безваріантною, як із "нейтральною" Андрєєвою, однак особливих шансів проти чешки Носкової з її блискучою подачею не проглядалося. Способів стабільно повертати м'яч у корт з прийому Марта за весь матч не знайшла.

Мінімальною втіхою може слугувати факт, що обидва рази Костюк програла майбутнім переможницям.

З наступного тижня Марта встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 11 сходинку.

Невдача Світоліної

Якщо друга ракетка України в цілому нас порадувала, то перша неприємно здивувала. Еліна Світоліна перед Вімблдоном намагалася максимально призвичаїтися до трави, зігравши у Берліні та Бад-Гомбурзі. Зазвичай одеситка грає лише один підготовчий трав'яний турнір перед британським мейджором.

У Німеччині Світоліна пошкодила праве стегно, і, очевидно, не зуміла повністю відновитися. Ще й не пощастило з жеребом, адже завжди неприємно, коли українки вибивають одна одну зі Слемів. До того ж, Дар'я Снігур – єдина наразі наша тенісистка, улюбленим покриттям якої є саме трава.

Світоліна швидко повела 4:0, а далі на корті царювала Снігур. Дар'я повністю переграла досвідчену Еліну і заслужено вийшла у друге коло змагань.

Еліна Світоліна Getty images

Хоч Світоліній і не потрібно було захищати велику кількість очок за минулорічний виступ, вона втратить дві позиції в рейтингу й опуститься на 10 місце.

Снігур продовжує радувати

Співпраця 24-річної киянки з польським тренером Давидом Цельтом продовжує приносити Дар'ї успіх. Після прориву до топ-100 і несподівано пристойного виступу на неулюбленому ґрунті Снігур добре зіграла й на профільному Вімблдоні.

Важко було очікувати перемоги в домінуючому стилі над Світоліною, але після цього тенісистка не зупинилася і впевнено розібралася з французькою кваліфаєркою Жанжан, вперше в кар'єрі пробившись у третє коло турнірів Grand Slam.

Тільки інша переможниця кваліфікації, вже згадувана Крюгер, зуміла перемогти Снігур. Дар'я через свою антропометрію завжди мала проблеми проти високих суперниць із великою перевагою в потужності. Нинішній випадок не став винятком.

Дар'я Снігур Getty images

Тим не менш, дебютний вихід у третє коло Вімблдона приніс Снігур стрибок майже на 20 позицій у рейтингу. З понеділка вона стане 56-ю, а там рукою подати до топ-50.

Виступи інших українок

З чотирьох інших представниць України до другого кола дісталася лише Даяна Ястремська. З великими труднощами одеситка обіграла японку Іто з третьої сотні рейтингу, після чого без шансів поступилася іспанці Бузас Манейро, яка перемагала Ястремську на Вімблдоні й минулого року. Правда, тоді це сталося у третьому колі.

Загалом Даяна проводить невдалий сезон, протягом якого досі не виграла більше одного матчу поспіль на турнірах рівня WTA 250 і вище. З наступного тижня Ястремська опуститься на 74 місце рейтингу і, що ще більш неприємно, візьме паузу у виступах заради лікування травми плеча. Про конкретні терміни відновлення тенісистки інформації поки немає.

Даяна Ястремська Getty images

Юлія Стародубцева програла на старті тій самій "нейтральній" Блінковій, яку в другому колі з проблемами здолала Костюк. Юлія могла закінчити турнірний шлях росіянки раніше, однак після виграного першого сету не втримала перевагу в брейк у другому й без шансів віддала третій.

У схожому стилі поступилася ексросіянці Рахімовій Ангеліна Калініна. Хіба тільки в третьому сеті було більше боротьби.

Жодного спротиву не змогла протиставити американці Кесслер Олександра Олійникова. Повний розгром із двома "бубликами" в першому колі, втім, українку не розчарував, адже вона сама визнає, що трава абсолютно не підходить до її стилю гри.

Зазначимо, що під час другого тижня Вімблдона Олександра встигла програти у першому колі вже ґрунтового челенджеру в Бостаді.

В рейтингу WTA одразу четверо українок посідатимуть з 52-го по 61-ше місця: Олійникова (52), Снігур (56), Калініна (59) і Стародубцева (61).

Чеський фінал

У прев'ю до Вімблдона ми відзначали слабку форму головних фавориток турніру. Реальність виявилася для них ще гіршою, ніж наші прогнози, що в підсумку вилилося в фінал між дев'ятою та дванадцятою ракетками світу, кожна з яких за турнір зустрілася лише з однією представницею топ-10.

Тим не менш, перемоги Мухової над Осакою та Гофф, а Носкової – над Кирстею, Кіз та Костюк можна і потрібно називати значимими, адже всі перелічені тенісистки провели якісний Вімблдон. Завершення зустрічі Мухова – Гофф на супертай-брейку взагалі стало одним з найепічніших у поточному сезоні.

Та й сам фінал, перший за останні 17 років на Вімблдоні між представницями однієї країни, видався дуже цікавим і драматичним, хоча хто міг повірити в це за рахунку 6:2, 5:2 на користь Носкової? Ментальна стійкість 21-річної тенісистки, яка не знітилася після п'яти поспіль програних геймів і відданого другого сету потрібно відзначати особливо.

Лінда Носкова Getty images

Чехія, відносно невелика країна Східної Європи, постійно продукує великі тенісні таланти. З приводу чеського феномену можна робити окреме дослідження, ми ж відзначимо, що серед жінок дві чешки з нового тижня потраплять до топ-10 (чемпіонка Носкова в ній дебютує), а серед чоловіків Їржі Легечка та Якуб Меншик перебуватимуть у найкращій двадцятці.

Українцям же залишається констатувати, що вдруге поспіль Марті Костюк заступають шлях у півфіналі мейджорів майбутні переможниці змагань.

Що коїться з фаворитками?

У жіночому тенісі настав час, коли головні претендентки на перемогу на турнірах будь-якого рівня стабільно провалюються. В Іги Швьонтек такий стан триває останні два роки (правда, це не завадило їй виграти Вімблдон-2025), Сабалєнка та Рибакіна перестали показувати результати останні два-три місяці.

На Вімблдоні жодна з цих тенісисток не дісталася навіть до чвертьфіналу й дуже схоже, що всі вони переживають психологічні проблеми. Щодо Швьонтек це відомо давно, Рибакіна видалила свій інстаграм явно не від спокою та врівноваженості, а Сабалєнка свою поведінкою на корті все більше нагадує саму себе кількарічної давнини, коли про статус першої ракетки світу вона могла лише мріяти.

Святе місце порожнім не буває. Якщо проблеми фавориток затягнуться, одразу знайдуться бажаючі посунути їх з верхніх щаблів рейтингу. Вікно можливостей уже відкрилося, на жаль, Марті Костюк не вдалося реалізувати дві поспіль можливості виграти омріяний Слем. Чи будуть вони у подальшому – подивимося, однак зараз шанс був прекрасним.

Згадаємо про Серену

На першому тижні Вімблдона найбільшу увагу глядачів привернуло повернення до змагань в одиночному розряді легендарної 44-річної Серени Вільямс. Питання, поставлене у прев'ю: "Навіщо?" так і залишилося без відповіді.

Видатна в минулому тенісистка боролася до останнього, але все ж програла австралійці Джойнт, яка не перемагала на рівні Туру з середини січня протягом 12 матчів поспіль. Таке собі досягнення, якщо чесно.

Серена Вільямс Getty images

Важкий матч призвів до пошкодження коліна і зняття Серени з парного розряду Вімблдона, в якому вона мала виступити з 46-річною сестрою Вінус. Глядачі, звісно, все одно були щасливі побачити знову на корті легенду, однак не все ж у житті має вимірюватися кількістю проданих квитків. Колись цінності спорту полягали в іншому.

Що далі?

Трав'яний сезон завершено, найкращі тенісистки світу вирушають до Північної Америки на серію хардових змагань. Головними з них будуть турніри серії WTA 1000 у Торонто та Цинциннаті. Перший з них вигравала у 2017 році Еліна Світоліна.

Вишенькою на хардовому торті традиційно стане US Open, який відбудеться цього року з 30 серпня по 13 вересня у Нью-Йорку.