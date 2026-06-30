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Легендарна Серена Вільямс повернулася на Вімблдон після 4-річної перерви: результат матчу

Станіслав Матусевич — 30 червня 2026, 23:56
Легендарна Серена Вільямс повернулася на Вімблдон після 4-річної перерви: результат матчу
Серена Вільямс
Getty images

Легендарна 44-річна Серена Вільямс, 23-разова переможниця турнірів Grand Slam в одиночному розряді, після свого повернення в теніс поступилася на 24 роки молодшій за неї австралійці Маї Джойнт (87) у першому колі Вімблдона.

Гра тривала 2 години 23 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 7:6(6), 3:6.

Після половини першого сету здавалося, що сил у Серени надовго не вистачить. Джойнт забрала партію з рахунком 6:3 й двічі вела з брейком у другій. Проте Вільямс не здавалася, перевела сет на тай-брейк і вирівняла ситуацію на корті, відігравши матч-пойнт – 7:6.

Ба більше, у третій партії Серена повела з брейком - 2:1, і тільки тут їй стало дійсно бракувати сил. Джойнт одразу зробила зворотний брейк і зрештою дотиснула суперветеранку – 6:3.

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Перше коло, 30 червня

Серена Вільямс (США) – Мая Джойнт (Австралія) 3:6, 7:6(6), 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися. Це був перший матч Серени в одиночному розряді після US Open-2022. На британському мейджорі вона виступить ще у парному розряді зі своєю сестрою Вінус.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна програла іншій українці Дар'ї Снігур у першому колі Вімблдона.

* Новина доповнюється

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