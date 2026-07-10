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Я не злюся на себе: Джокович – про виліт з Вімблдона від Сіннера у півфіналі

Микола Літвінов — 10 липня 2026, 23:10
Я не злюся на себе: Джокович – про виліт з Вімблдона від Сіннера у півфіналі
Новак Джокович
Getty Images

39-річний сербський тенісист Новак Джокович після вильоту з Вімблдона від першої ракетки світу Янніка Сіннера у півфіналі заявив, що програв не через втому, а завдяки ігровій перевазі суперника. 

Його слова передає BTU.

"Я щойно сказав, що ви неправі (прим. відповів Джокович на твердження журналіста про втому у цій грі). Я не згоден з вашою думкою. Я завжди конкурентоспроможний. Завжди віддаю максимум. Залежно від обставин, з боку іноді це виглядає більше, іноді менше. Тільки я знаю, через що проходжу всередині і чого вартує все ще бути здатним грати на такому рівні.

Звісно, я розчарований. Звісно, я хотів виграти Вімблдон. Саме тому я все ще так сильно себе змушую. Але я просто програв сильнішому гравцеві. Я маю це прийняти. Звісно, це важко. Коли йдеш з корту, це важко прийняти. Але є як є.

Я не злюся на себе. Не думаю, що зробив занадто багато неправильного. Я просто був на рівень чи два нижче за нього. Він грав дуже надійно в усіх компонентах. Подача – дуже складно читати його подачу, за останні пару років, відтоді як він змінив техніку, вона стала неймовірною зброєю. І, звісно, з задньої лінії він настільки ж стабільний, як практично будь-який гравець. Ось і все".

Нагадаємо, що Новак Джокович поступився чинному чемпіону Вімблдона Янніку Сіннеру з рахунком 4:6, 4:6, 4:6 у півфіналі змагань. Суперники зустрічалися вдванадцяте, італієць здобув сьому перемогу.

У вирішальному матчі змагань Сіннер зіграє з чемпіоном Ролан Гаррос німцем Александром Звєрєвим (3). Ця зустріч відбудеться 12 липня та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

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Вімблдон Новак Джокович

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