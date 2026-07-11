Найкращий дует світу став чемпіоном у чоловічому парному розряді Вімблдона

Перші номери світового рейтингу, дует Гаррі Геліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) стали переможцями Вімблдона у чоловічому парному розряді. У фіналі вони обіграли Марсело Аревало (Сальвадор) і Мате Павича (Хорватія).

Матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 7:6(4), 7:6(3).

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Фінал парного розряду, 11 липня Гаррі Геліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) – Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія) 7:6(4), 7:6(3)

Геліоваара і Паттен стали дворазовими чемпіонами Вімблдона. На британському мейджорі вони перемагали два роки тому. Загалом же це їхній третій спільний титул у парному розряді турнірів Grand Slam.

Представнику Сальвадору Аревало на Вімблдоні-2026 не вдалося повторити успіх у міксті, де він здобув титул разом із латвійкою Альоною Остапенко.