Серена Вільямс не зіграє з сестрою в парному розряді Вімблдону-2026
Серена Вільямс
Getty Images
Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс оголосила про те, що не зможе зіграти в парному розряді Вімблдону-2026.
Відповідний пост спортсменка опублікувала на особистій сторінці в Інстаграмі.
"Це дуже прикро, але я вимушена знятися з парного розряду. Повернення до змагань стало для мене справжнім подарунком, а можливість ще раз зіграти разом із Вінус була для мене всім. Я зробила все можливе, щоб підготуватися, але, на жаль, моє коліно просто не готове до змагань", – написала тенісистка.
Вільямс-молодша отримала травму коліна в матчі першого раунду Вімблдону-2026 у одиночному розряді, де вона програла Майї Джойнт. В парному розряді вона мала зіграти разом із сестрою Вінус, вони отримали вайлд-кард від організаторів.
Нагадаємо, влітку поточного року 44-річна Вільямс повернулася в спорт після 4-річної перерви.
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