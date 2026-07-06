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Костюк вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Вімблдона, обігравши американку Крюгер

Станіслав Матусевич — 6 липня 2026, 14:32
Костюк вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Вімблдона, обігравши американку Крюгер
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (13) вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Вімблдона, обігравши в матчі 1/8 фіналу американку Ешлін Крюгер (102).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Якщо комусь здавалося, що 102 ракетка світу не має шансів проти Марти, то протягом поєдинку всі мали можливість побачити, за рахунок чого Крюгер виграла на траві 16 із 17-ти ігор у сезоні. Американка продемонструвала потужну першу подачу з хорошим відсотком влучань та майже не поступалася Костюк у перестрілках із задньої лінії.

Інша справа, що цього для перемоги виявилося замало.

Українка швидко заробила перевагу 4:1 із двома брейками у першому сеті завдяки більшій різноманітності в діях. Однак надалі Марту почала підводити перша подача (43% влучань у стартовій партії). Крюгер відіграла один брейк (4:3) і забрала перші два розіграші на наступній подачі Костюк.

Однак тут Марта ніби перемкнула передачу, подала 4 перших м'ячі, повела 5:3 й отримала потрійний сет-пойнт на прийомі. Реалізувати його не вдалося, зате свою подачу киянка втримала – 6:4.

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Відео Костюк вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Вімблдона, обігравши американку Крюгер

Перша половина другої партії проходила вже з певною перевагою Крюгер. Попри декілька подвійних помилок, якими американка грішила й у виграному матчі проти Дар'ї Снігур, навіть другі подачі Ешлін становили велику небезпеку.

Заради кращого влучання першим м'ячем Марта почала пом'якшувати подачу, і суперниця скористалася цим, зробивши брейк – 2:4. Коли всерйоз запахло третім сетом, Костюк нарешті заграла зібрано й почала чіплятися на прийомі навіть найскладніших подач суперниці.

Ось тут різниця в класі стала даватися взнаки. Проти Марти, яка демонструвала свій найкращий теніс, у Крюгер не знайшлося протидії. Костюк взяла 4 гейми поспіль і вийшла у чвертьфінал Вімблдона – 6:4.

За поєдинок Костюк 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 6 помилок на подачі та 1 брейк.

Огляд матчу

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
1/8 фіналу, 6 липня

Марта Костюк (Україна) – Ешлін Крюгер (США) 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, українка здобула першу перемогу. У чвертьфіналі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Жасмін Паоліні (17, Італія) та Александрою Еалою (32, Філіппіни).

Вімблдон став третім турніром Grand Slam, на якому Марта дісталася чвертьфіналу після Australian Open (2024) та Ролан Гаррос (2026).

Костюк другою серед українок після Еліни Світоліної дійшла до цієї стадії змагань на Вімблдоні.

Нагадаємо, що на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), а в третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26).

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