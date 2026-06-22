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Сачко програв на старті кваліфікації Вімблдону-20266

Сергій Шаховець — 22 червня 2026, 17:42
Сачко програв на старті кваліфікації Вімблдону-20266
Віталій Сачко
Getty Images

Український тенісист Віталій Сачко (199) не зумів подолати стартове коло кваліфікації Вімблдонського турніру-2026. У першому раунді відбору українець поступився японському тенісисту Шінтаро Мочідзукі (138) за підсумками двох сетів.

Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком — 3:6, 6:7 (4:7).

Це була перша очна зустріч суперників. У матчі Сачко виконав 8 ейсів, припустився двох подвійних помилок та реалізував 1 із 5 брейк-пойнтів.

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Перше коло кваліфікації, 22 червня

Віталій Сачко (Україна) – Шінтаро Мочідзукі (Японія) – 3:6, 6:7

Для українця це вже четверта спроба пройти кваліфікацію Вімблдону, однак здобути перемогу на цьому турнірі йому поки що не вдавалося.

Мочідзукі вийшов до наступного раунду кваліфікації, де зіграє проти бельгійця Готьє Онкліна.

У чоловічому одиночному розряді Вімблдону-2026 Україна залишиться без представників в основній сітці.

Раніше повідомлялося, що дебютантка Вімблдону українка Вероніка Подрез дізналася суперницю у першому колі кваліфікації.

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