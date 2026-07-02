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Снігур вийшла у третє коло Вімблдона, встановивши особистий рекорд на турнірах Grand Slam

Станіслав Матусевич — 2 липня 2026, 14:30
Снігур вийшла у третє коло Вімблдона, встановивши особистий рекорд на турнірах Grand Slam
Дар'я Снігур
Getty images

Дар'я Снігур (77) вийшла у третє коло Вімблдона, обігравши у другому раунді переможницю кваліфікації француженку Леолію Жанжан (132).

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Матч проходив за умов сильного вітру, до якого тенісисткам було непросто адаптуватися. Після стартового обміну брейками потроху почала вимальовуватись перевага українки. За рахунку 4:4 Снігур взяла подачу суперниці і впевнено довела першу партію до перемоги – 6:4.

На хвилі успіху Дар'я одразу повела 2:0 і у другій партії. Тут Жанжан зуміла прийти до тями й за допомогою великого везіння зрівнятися на трьох. На "більше-менше" в неї пройшов спочатку нетбол, а потім двічі м'яч буквально трохи чіпляв лінію.

Здавалося, це може похитнути впевненість Снігур у своїй грі. Однак сталося навпаки. Дар'я тут же зробила ще один брейк, втримала власну подачу і зрештою добила суперницю, відігравши її потрійний гейм-пойнт – 6:3.

За поєдинок Снігур 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 6 помилок на подачі та 2 брейки.

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Друге коло, 2 липня

Дар'я Снігур (Україна) – Леолія Жанжан (Франція) 6:4, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі змагань Снігур зіграє з сильнішою в матчі між Маріам Болквадзе (545, Грузія) та Ешлін Крюгер (102, США).

Дар'я з п'ятої спроби вперше в кар'єрі пробилася до третього кола турнірів Grand Slam. Попередні чотири завершувалися поразками у других раундах.

Нагадаємо, що на старті Вімблдона Снігур сенсаційно обіграла першу ракетку України Еліну Світоліну (8).

2 липня орієнтовно о 15:00 за київським часом свій поєдинок другого кола проти "нейтральної" Анни Блінкової проведе інша українка, Марта Костюк (13).

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Вімблдон Дар'я Снігур Леолія Жанжан

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