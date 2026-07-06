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Ястремська призупинить виступи для проходження реабілітації через біль у плечі

Олексій Мурзак — 6 липня 2026, 17:33
Ястремська призупинить виступи для проходження реабілітації через біль у плечі
Даяна Ястремська
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська підбила підсумки свого виступу на Вімблдон-2026, зазначивши, що під час турнірну її весь час турбував біль у плечі, через який вона вирішила зробити паузу та пройти реабілітацію.

Про це вона сказала у коментарі Суспільне Спорт.

"З плечем усе дуже поганою. Зараз приймаю ліки, а після Вімблдону зроблю паузу, щоб пройти реабілітацію", – зізналася Ястремська ще після перемоги на старті парних змагань у п'ятницю, 3 липня.

Вона також зізналася, що виступала у парному розряді лише через те, що їй подобається грати в дуеті з землячкою Ангеліною Калініною.

"Чесно кажучи, граю парний розряд лише через Ангеліну і тому, що мені дуже подобається виступати разом із нею", – зазначила Даяна. 

Нагадаємо, в обох розрядах українська тенісистка провела по два матчі й вибувала на стадії другого кола.

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