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Вперше за останні 17 років у жіночому фіналі Вімблдона зіграють представниці однієї країни

Станіслав Матусевич — 9 липня 2026, 22:21
Вперше за останні 17 років у жіночому фіналі Вімблдона зіграють представниці однієї країни
Кароліна Мухова
Getty images

У фіналі жіночого одиночного розряду Вімблдона зіграють чешки Кароліна Мухова і Лінда Носкова. Востаннє представниці однієї країни були представлені у вирішальному матчі трав'яного мейджору в 2009 році. Тоді трофей розіграли американські сестри Серена та Вінус Вільямс.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

У 2009-му чемпіонкою Вімблдона втретє у кар'єрі стала Серена. Молодша з сестер обіграла старшу з рахунком 7:6, 6:2.

Обидві чешки поки не мають титулів на турнірах Grand Slam. Мухова вдруге зіграє у фінальному матчі мейджора (поступилася на Ролан Гаррос-2023 Ізі Швьонтек), а Носкова дебютує у матчі такого рівня.

Нагадаємо, що Кароліна Мухова в півфіналі Вімблдона перемогла американку Коко Гофф, а Лінда Носкова виявилася сильнішою за українку Марту Костюк.

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