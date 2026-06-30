Снігур сенсаційно обіграла Світоліну в українському дербі на старті Вімблдона

Дар'я Снігур (77) сенсаційно обіграла Еліну Світоліну (8) в українському дербі на старті Вімблдона і вийшла у друге коло змагань.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:2.

Початок гри зовсім не віщував несподіванки. Снігур багато помилялася, а Світоліна на класі забирала гейм за геймом. Все змінилося після рахунку 4:0 на користь першої ракетки України.

Дар'я згадала, що трава є її улюбленим покриттям і почала глибокими ударами створювати тиск на фаворитку. Еліна цього не витримала, програвши 5 геймів поспіль. Подати на сет із першої спроби у Снігур не вийшло, зате все вдалося з другої – 7:5.

Друга партію цілковито проходила під контролем 24-річної киянки, яка створила гучну сенсацію і вийшла у друге коло Вімблдона.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Світоліна виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 3 брейки.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло, 30 червня Дар'я Снігур (Україна) – Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Леолією Жанжан (132, Франція).

Дар'я провела четвертий матч проти представниць топ-10 світового рейтингу й здобула третю перемогу.

Світоліна зазнала лише восьмої поразки у перших колах турнірів Grand Slam у кар'єрі.

Снігур стала другою українкою, якій вдалося вийти у друге коло одиночного розряду Вімблдона-2026. Напередодні це вдалося Даяні Ястремській. Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева і Ангеліна Калініна вже завершили боротьбу.