Подрез не зуміла обіграти першу сіяну в півфіналі кваліфікації Вімблдона
Вероніка Подрез (144) у півфіналі кваліфікації Вімблдона поступилася першій сіяній попередніх змагань, представниці Узбекистану Марії Тимофєєвій (92).
Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 2:6.
В українки весь матч не йшла перша подача (42% влучання) та було забагато невимушених помилок (34).
За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.
Вероніка Подрез (Україна) – Марія Тимофєєва (Узбекистан) 4:6, 2:6
Суперниці раніше не зустрічалися.
Подрез вперше в кар'єрі зіграла у кваліфікації Вімблдона.
Нагадаємо, напередодні Вероніка перемогла нідерландку Аранчу Рус (178) у чвертьфіналі попередніх змагань на трав'яному мейджорі.