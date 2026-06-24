Подрез не зуміла обіграти першу сіяну в півфіналі кваліфікації Вімблдона

Вероніка Подрез (144) у півфіналі кваліфікації Вімблдона поступилася першій сіяній попередніх змагань, представниці Узбекистану Марії Тимофєєвій (92).

Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 2:6.

В українки весь матч не йшла перша подача (42% влучання) та було забагато невимушених помилок (34).

За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £64,200,000 Півфінал кваліфікації, 24 червня Вероніка Подрез (Україна) – Марія Тимофєєва (Узбекистан) 4:6, 2:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Подрез вперше в кар'єрі зіграла у кваліфікації Вімблдона.

Нагадаємо, напередодні Вероніка перемогла нідерландку Аранчу Рус (178) у чвертьфіналі попередніх змагань на трав'яному мейджорі.