21-річна Носкова стала чемпіонкою Вімблдона, вигравши драматичний чеський фінал

21-річна чеська тенісистка Лінда Носкова (12) перемогла свою співвітчизницю Кароліну Мухову (9) і стала чемпіонкою Вімблдона.

Гра тривала 2 години 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 5:7, 6:3.

В першій партії Носкова мала велику перевагу на подачі, хоча з кращим відсотком подавала Мухова. Однак введення м'яча в гру Кароліни здебільшого було не особливо гострим, на відміну від суперниці.

Носкова без проблем забрала першу партію – 6:2, і, здавалося, вела зустріч до перемоги, отримавши 5:2 у другій. Тільки тут розпочалася справжня боротьба.

Мухова відіграла 5 матч-пойнтів суперниці й лише з десятого (!) брейк-пойнту нарешті взяла подачу суперниці. І наступну – теж, повністю перевернувши хід поєдинку – 7:5 у підсумку.

За всіма канонами тенісу, психологічна перевага на початку третьої партії мала бути в Кароліни. Все сталося рівно навпаки, адже Лінда повела 3:0. Другого поспіль камбеку не сталося, і Носкова святкувала перемогу – 6:3.

Зазначимо, що з 18 останніх жіночих фіналів Вімблдона 17 виграли тенісистки, які забирали першу партію.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Фінал, 11 липня Лінда Носкова (Чехія) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:2, 5:7, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, у кожної по одній перемозі.

Носкова зіграла свій перший фінал турніру Grand Slam і одразу здобула титул. Для Мухової це був другий вирішальний матч мейджору і друга поразка.

Лінда є четвертою наймолодшою чемпіонкою Вімблдона у Відкритій Ері після Марії Шарапової (2004), Вінус Вільямс (2000) та Петри Квітової (2011).

Представниця Чехії стала чемпіонкою Вімблдона втретє у поточному десятиріччі після Маркети Вондроушової (2023) та Барбори Крейчикової (2024).

Наступного тижня Лінда дебютує на сьомій позиції світового рейтингу. Кароліна теж установить особистий рекорд, ставши шостою.

Нагадаємо, що в півфіналі Носкова обіграла українку Марту Костюк (13).