21-річна Носкова стала чемпіонкою Вімблдона, вигравши драматичний чеський фінал
21-річна чеська тенісистка Лінда Носкова (12) перемогла свою співвітчизницю Кароліну Мухову (9) і стала чемпіонкою Вімблдона.
Гра тривала 2 години 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 5:7, 6:3.
В першій партії Носкова мала велику перевагу на подачі, хоча з кращим відсотком подавала Мухова. Однак введення м'яча в гру Кароліни здебільшого було не особливо гострим, на відміну від суперниці.
Носкова без проблем забрала першу партію – 6:2, і, здавалося, вела зустріч до перемоги, отримавши 5:2 у другій. Тільки тут розпочалася справжня боротьба.
Мухова відіграла 5 матч-пойнтів суперниці й лише з десятого (!) брейк-пойнту нарешті взяла подачу суперниці. І наступну – теж, повністю перевернувши хід поєдинку – 7:5 у підсумку.
За всіма канонами тенісу, психологічна перевага на початку третьої партії мала бути в Кароліни. Все сталося рівно навпаки, адже Лінда повела 3:0. Другого поспіль камбеку не сталося, і Носкова святкувала перемогу – 6:3.
Зазначимо, що з 18 останніх жіночих фіналів Вімблдона 17 виграли тенісистки, які забирали першу партію.
Лінда Носкова (Чехія) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:2, 5:7, 6:3
Суперниці зустрічалися вдруге, у кожної по одній перемозі.
Носкова зіграла свій перший фінал турніру Grand Slam і одразу здобула титул. Для Мухової це був другий вирішальний матч мейджору і друга поразка.
Лінда є четвертою наймолодшою чемпіонкою Вімблдона у Відкритій Ері після Марії Шарапової (2004), Вінус Вільямс (2000) та Петри Квітової (2011).
Представниця Чехії стала чемпіонкою Вімблдона втретє у поточному десятиріччі після Маркети Вондроушової (2023) та Барбори Крейчикової (2024).
Наступного тижня Лінда дебютує на сьомій позиції світового рейтингу. Кароліна теж установить особистий рекорд, ставши шостою.
Нагадаємо, що в півфіналі Носкова обіграла українку Марту Костюк (13).