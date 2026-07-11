Анонс фіналу Вімблдона Носкова – Мухова: боротьба чешок за дебютний титул турніру Grand Slam

В жіночому одиночному розряді Вімблдона залишилося зіграти фінальний матч. У ньому доволі несподівано зустрінуться дві чеські тенісистки – Кароліна Мухова та Лінда Носкова.

Вперше за останні 17 років у фіналі британського мейджору виступлять дві представниці однієї країни. Правда, у 2009-му вирішальний матч між сестрами Вільямс спрогнозувати було значно легше, ніж нинішній.

Як і місяць тому на Ролан Гаррос, головні фаворитки мейджору до фіналу не дісталися. І вдруге поспіль півфінальний бар'єр не зуміла подолати українка Марта Костюк. У Парижі киянка програла "нейтральній" Андрєєвій, що у підсумку стала чемпіонкою. Чи здобуде зараз титул кривдниця Костюк?

Лінда Носкова, 21 рік, 12 ракетка світу

Носкова є представницею молодого покоління чеського тенісу. Лінда була помітною постаттю в юніорському тенісі: вигравала Ролан Гаррос-2021 та піднімалася на п'яту сходинку в юніорському рейтингу.

Після переходу в дорослий спорт Носкова рухалася вгору не дуже швидко, зате невпинно. У 2024 році тенісистка здобула перший титул на хардовому турнірі WTA 500 у мексиканському Монтерреї. Другого довелося чекати майже два роки.

Поточного сезону Лінда дійшла до півфіналу "тисячника" в Індіан-Веллсі, а на змаганні аналогічної категорії в Мадриді дісталася до чвертьфіналу, де поступилася Марті Костюк.

За тиждень до старту Вімблдона чешка стала абсолютною чемпіонкою – виграла і одиночний, і парний титули – на трав'яному "п'ятисотнику" в Берліні. Завдяки цьому успіху Носкова дебютувала у топ-10 світового рейтингу. Правда, до числа головних фавориток мейджору її все одно не відносили.

На Вімблдоні Лінда ще не зустрічалася з представницями топ-10, однак при цьому обіграла достатньо серйозних суперниць.

На старті турніру спортсменка без проблем перемогла німкеню Зайдель, зате грунтовичка з Колумбії Осоріо несподівано змусила Носкову проводити на корті всі три сети.

Найскладнішим на турнірі став матч проти румунки Сорани Кирсті, яка у свій останній сезон в Турі у віці 36 років раптово стала демонструвати найкращий теніс у кар'єрі. Тут були не просто три партії, а один відіграний чешкою матч-пойнт у вирішальному сеті й супертай-брейк, рахунок якого – 11:9 – говорить все про складність перемоги.

Всі три наступні зустрічі Носкова завершила у двох партіях. Так були обіграні американка Кіз, бельгійка Мертенс та українка Костюк, що дозволило Лінді вийти в найбільшій фінал у кар'єрі.

Лінда Носкова Getty images

Звичайно, особливо прикро за Марту, яка за весь матч так і не знайшла протидію якісній першій подачі суперниці при тому, що в довгих розіграшах мала перевагу. От тільки доводити справу до цих розіграшів вдавалося нечасто, адже для цього потрібно як мінімум повернути м'яч із прийому на половину корту суперниці. А з цим спостерігалися великі проблеми.

Саме від подачі Носкова й будує власну гру. На траві, коли перший м'яч летить зі швидкістю 180 км/год і влучає в середньому у двох випадках із трьох, це дуже допомагає тримати власні гейми.

Зважаючи на те, що у грі Лінди немає відверто слабких місць, то на прийомі вона рано чи пізно знаходить можливість чіплятися за брейки. Стратегія проста, але коли на траві заради успіху потрібно було грати складно?

Кароліна Мухова, 29 років, 9 ракетка світу

На відміну від своєї молодшої співвітчизниці, Мухова не мала світових успіхів у підлітковому віці. Вона жодного разу не виступала на юніорських турнірах Grand Slam, здебільшого граючи на батьківщині, в Чехії. У 17 років Кароліна остаточно перейшла у дорослі змагання.

Швидких успіхів тенісистка не мала. До топ-100 світового рейтингу їй вдалося пробитися лише у 22 роки. У 2019-му Муховій вдалося закріпитися у топ-30, однак пробитися вище довгий час заважали травми.

Як тільки більш-менш вдалося вирішити проблеми зі здоров'ям, одразу прийшли серйозні результати. У 2023 році Кароліна вперше зіграла у фіналі турніру Grand Slam. Це відбулося на Ролан Гаррос, коли Іга Швьонтек перебувала на піку форми й фінал у чешки зі складностями, але виграла.

Того ж сезону Мухова дійшла до фіналу в Цинциннаті й дебютувала у десятці найсильніших, однак серйозна травма лівого зап'ястя знову залишила її без тенісу на 9 місяців. Повернення до виступів вийшло складним, адже рука продовжувала боліти й тенісистка навіть намагалася перейти на одноручний бекхенд, що прогнозовано успіху не приносило.

Зрештою, поточний сезон – єдиний у кар'єрі чешки на найвищому рівні, коли її не турбує здоров'я. Завдяки цьому вона може повністю концентруватися на тенісі й уже здобула два титули: на турнірі WTA 1000 в Досі та на трав'яному "п'ятисотнику" в Бад-Гомбурзі прямо перед стартом Вімблдона.

На мейджорі трьох перших суперниць – "нейтральну" Захарову, китаянку Чжан та тайку Савангкаев – Мухова прошла без проблем. Далі стало складніше, адже в 1/8 фіналу на Кароліну чекала інша співвітчизниця – Барбора Крейчикова. Тут довелося грати три напружені сети.

У чвертьфіналі Мухова впоралася з Наомі Осакою, яка раптом стала небезпечною на траві, зокрема, вибивши з боротьби лідерку світового рейтингу Сабалєнку.

Кароліна Мухова Getty images

Півфінал же проти Коко Гофф запам'ятався епічним супертай-брейком у третій партії, де чешка постійно трималася за бік, але боролася до останнього, відігравши матч-пойнт суперниці й дотиснувши її – 12:10.

Після матчу Мухова сказала, що пошкодження немає, просто їй важко було дихати, однак, знаючи минуле Кароліни, не всі вірять у відсутність чергової травми.

Тенісистка, як і майже всі чешки, має добре поставлену подачу, однак, на відміну від Носкової, має багатший технічний арсенал і тому є більш універсальною гравчинею. Ще раз зазначимо: не факт, що це плюс на траві.

Очні зустрічі

Носкова і Мухова грали між собою один раз, у третьому колі минулорічного US Open. Тоді в трьох партіях перемогла Кароліна, яка в підсумку дійшла до чвертьфіналу змагань. Гра відбувалася майже рік тому й на хардовому покритті, тому навряд чи може бути показовою.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори дають майже однакові коефіцієнти на обох тенісисток. Перемога Мухової оцінюється в 1.87, а успіх Носкової – в 1.94. Дійсно важко оцінювати шанси спортсменок, які прекрасно знають одна одну, багато разів спарингували та виступали в одній парі.

Якщо Муховій вдасться знайти протидію головній зброї Носкової – стабільній потужній подачі, то в розіграшах вона буде домінувати. Однак впоратися з подачею Лінди непросто. Марта Костюк, у якої з прийомом зазвичай повний порядок, дієвий спосіб так і не знайшла.

У випадку, якщо Носкова матиме серйозну перевагу на подачі, вона зможе повторити підсумок поєдинку проти українки.

Де дивитися матч Носкова – Мухова

Фінал Вімблдона відбудеться 11 липня о 18:00 за київським часом на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету.

В Україні трансляція гри буде доступна на платформах Суспільного. Також Setanta Sports проводитиме трансляцію в межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.