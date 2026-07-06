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Олійникова невдало стартувала на турнірі WTA у Бостаді

Станіслав Матусевич — 6 липня 2026, 15:47
Олійникова невдало стартувала на турнірі WTA у Бостаді
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Олександра Олійникова (53), посіяна під першим номером, поступилася японці Моюці Учідзімі (108) у стартовму матчі турніру серії WTA 125 у шведському Бостаді.

Поєдинок тривав 2 години 43 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 2:6, 5:7.

У вирішальному сеті українка вела 5:3, однак довести гру до перемоги не змогла.

За матч Олійникова не подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 7 помилок на подачі та 9 брейків.

Nordea Open – WTA 125
Бостад, Швеція, грунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 6 липня

Олександра Олійникова (Україна) – Моюка Учідзіма (Японія) 7:5, 2:6, 5:7

Суперниці зустрічалися вдруге у поточному сезоні, кожна має по одній перемозі.

Нагадаємо, що минулого тижня Олійникова розгромно поступилася американці Маккартні Кесслер у стартовому матчі Вімблдона.

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