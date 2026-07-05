Марта Костюк: "Домінуй, володарюй, принижуй" та до чого тут культова реклама з 90-х

"Домінуй, володарюй, принижуй" – саме таке кредо Марта Костюк вказала для свого профайлу на сайті Федерації тенісу України. З одного боку – пафосно, скажете ви, з іншого – Марті тоді було трохи більше як 10 років.

Багато часу сплинуло з того часу – Костюк виступала з трибуни Верховної Ради, виграла юніорський Australian Open, закріпилася у статусі другої ракетки України. Проте зробити якісний і останній крок до когорти еліти світового тенісу довгий час не вдавалося. Виключно через тарґанів у власній голові – головною суперницею Марти у її професійній дорослій кар'єрі є вона сама.

Якісний стрибок врешті вдався на початку 2026.

Наприкінці 2023-го киянка почала співпрацювати з польською тренеркою Сандрою Заневською, сезон 2024 року Костюк розпочала уже з новою наставницею. Певні зміни у психології були помітними фактично одразу, проте якісних і кардинальних – українські уболівальники чекали аж до 2026-го.

Уже знаменитий жест Марти Костюк до тренерки Сандри Заневської, Australian Open-2024, чвертьфінал проти Коко Гофф Getty Images

Українка потужно розпочала сезон – уже в січні 23-річна тоді спортсменка дісталася фіналу турніру в Брісбені, де поступилася першій ракетці світу, білорусці Сабаленці. Однак уже на наступному тижні програла у першому колі АО. Далі була травма, через яку Костюк пропустила понад місяць. Повернувшись, невдало зіграла американську хардову сесію. Здавалося б, знову те саме…

Трансформація сталася після поїздки до лав збірної на матч Кубку Біллі Джин Кінг. Костюк упевнено виграла у Магди Лінетт, збірна з легкістю кваліфікувалася до фінального турніру, а українська тенісистка відправилася підкорювати ґрунт.

Спочатку була перемога у французькому Руані (WTA 250), а далі – тріумф у Мадриді на турнірі WTA 1000.

Марта Костюк – чемпіонка Mutua Madrid Open 2026 року

Звісно, вигравати у спорті важливо, тим більше елітні турніри, але головним висновком після Мадрида став психологічний стан Костюк протягом обох змагань. Так, Марта все ще не може стабільно на дистанції управляти своїми емоціями, проте якісний ментальний стрибок було видно неозброєним оком.

Уже до Ролан Гаррос Костюк підходила у статусі однієї з головних фавориток турніру. І до півфіналу паризького Слему все складалося ледь не ідеально – у 4 колі киянка не залишила шансів експершій ракетці світу, фахівчині саме з гри на ґрунтовому покритті Ізі Швьонтек. Далі був епічний український чвертьфінал зі Світоліною. Марта впоралась і з цим викликом, дуже впевнено провівши матч з огляду на психологію. На півфінал Костюк не вистачило – поразка без шансів від росіянки Андрєєвої. Тоді Марта виглядала спустошеною психологічно, склалося враження, що запас ментальної міцності вичерпано.

Щойно Марта Костюк перемогла в 1/4 фіналу Ролан Гаррос Еліну Світоліну Jimmie48

І ось Вімблдон. Трава.

Марта тут жодного разу не проходила 3-тє коло (грала на цій стадії двічі – 2023, 2024). Ще двічі зупинялася на стадії 2-го, а торік взагалі покинула турнір уже після першої гри, поступившись Пейтон Стернс.

Та й сама тенісистка увесь час підкреслює, що трав'яне покриття не для неї і не очікує нічого від турніру в Лондоні. Проте Марта все ще у грі та готується до матчу 4-го кола проти американки Ешлін Крюгер.

"Чесно кажучи, у мене були нульові очікування від Вімблдону, і вони досі такими залишаються. Думаю, це допомагає. Мені здається, що чим вищий твій рейтинг, то більшого від тебе чекають люди, то більше суперниці очікують, що ти гратимеш добре", – зізналася тенісистка після перемоги в третьому колі.

Тут якраз і варто зупинитися на грі Костюк, якість котрої хоч і не так явно як раніше, проте все ще залежить від психологічного стану. Головною проблемою перших матчів бачиться певна одноманітність у грі. Костюк намагається вигравати всі розіграші агресією. Так, на траві у цьому є сенс, проте, володіючи широчезним технічним арсеналом, киянка чомусь частенько про нього забуває. І у грі проти Блінкової, і проти Наварро щойно Костюк додавала різноманітності у гру – суперниці миттєво втрачали ритм і контроль. Марта шикарно грає з лету, ба більше – її комбінаційний теніс дозволяє готувати виходи до сітки, але українка частенько збивається на перестрілку з задньої лінії. У протистоянні з Блінковою здавалося, що в Марту вселилася Даяна Ястремська…

У матчах проти вищезгаданих суперниць в українки непогано працювали й укорочені удари, і слайси (різані). Саме завдяки ним можна й варто урізноманітнювати власну гру та змушувати суперниць страждати. У подальшому гра виключно на задній лінії буде містити ще більше небезпеки та залежності від випадку – газон у тих зонах витоптується, а відскок м'яча стає все менше контрольваним і прогнозованим. Намагання вкладатися після таких відскоків і призводить до більшої частини помилок українки.

Марта Костюк пробилася в 4 коло Вімблдонського турніру 2026 року Getty Images

Окремо хочеться сказати й про подачу Костюк з огляду на варіативність. Українка нехтує різноманіттям у цьому компоненті також. Вкладається у кожну, особливо в першу, ніби це її остання подача у житті. Причому сильна подача – це майже завжди не про якість. Марті слід пробувати зменшити швидкість, але подавати точніше (по місцю) з більшим обертанням. Тобто замість того, щоб надто ризикуючи в надії на ейс, куди ефективніше буде вибивати суперниць з корту, втягувати її в розіграш, а вже наступними ударами доводити справу до виграного розіграшу. Ба більше – такі подачі дозволятимуть частіше йти до сітки і завершувати розіграш ударом з лету без зайвих проблем і нервів.

На траві в принципі більш важливо точно направляти м'ячі, ніж максимально вкладатися в удари – це стосується не тільки подачі. Чим вам гра Дар'ї Снігур не приклад?

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Рівень майстерності другої ракетки України та її тенісний IQ дозволяють все це впроваджувати на корті, полегшуючи життя собі, але ускладнюючи його максимально опоненткам.

Ну і повернімося на самий початок тексту. Читаючи цитату Костюк у дитинстві, згадується реклама із 90-х відомого бренду – "Спрага ніщо, імідж все". Марта продовжує грати в агресивний теніс, вона намагається домінувати і не давати суперницям жодного шансу, проте, щоб почати стабільно вигравати, потрібно все ж долучати до власної гри увесь свій тенісний арсенал і набагато частіше (в ідеалі – завжди) "грати головою".

І хоч у спорті розум далеко не завжди перемагає фізичну силу, його використання підвищує шанси на загальний успіх в рази. А маючи і атлетичність, і високий рівень тенісного інтелекту, Марта здатна створювати суперницям такі умови: щоб і домінувати, і володарювати, і принижувати. А головне – перемагати, граючи в теніс!