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Костюк обіграла незручну суперницю і вперше в кар'єрі вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона

Станіслав Матусевич — 4 липня 2026, 14:51
Костюк обіграла незручну суперницю і вперше в кар'єрі вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (13) вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона, обігравши у матчі третього кола американку Емму Наварро (26).

Матч тривав 1 годину 44 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:1.

Гру попереднього кола Костюк провела дуже нерівно, а у попередніх чотирьох поєдинках із Наварро не здобула жодної перемоги. Тому непросто було передбачити, чи вдасться українці підійти в належному психологічному стані до важливого матчу.

Проте перший сет налаштував на оптимістичний лад. Марта дуже впевнено виглядала на своїй подачі, втративши на ній за партію лише 4 розіграші. А у геймах Наварро йшла постійна боротьба. Якщо дебютну свою подачу американці вдалося втримати, то після раухнку 2:2 повна перевага була у Костюк – 6:2.

У другій партії якість гри Марти поступово почала падати. Замість комбінаційної гри, яка приносила їй успіх, українка почала заряджатися на потужні удари, які часто не влучали в корт. За рахунку 4:4 Костюк втратила власну подачу й не реалізувала подвійний брейк-пойнт на чужій – 4:6.

І раптом все знову змінилося на позитив. Марта вимкнула свою гармату і повернулася до тенісу, який приносив їй успіх у першій партії. Чітко направлені атаки на траві зазвичай дають результат. Наварро намагалася відпрацьовувати у захисті, виходило відверто кепсько. Тож справа закінчилася розгромом – 6:1.

За поєдинок Костюк 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 5 помилок на подачі та 1 брейк.

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Третє коло, 4 липня

Марта Костюк (Україна) – Емма Наварро (США) 6:2, 4:6, 6:1

Суперниці зустрічалися вп'яте, українка здобула першу перемогу. В 1/8 фіналу змагань Костюк може зіграти проти землячки Дар'ї Снігур (77), якщо та 4 липня переможе іншу американку, Ешлін Крюгер (102).

Марта вперше в кар'єрі дісталася до 1/8 фіналу Вімблдона, раніше вона двічі зупинялася у третьому колі. Загалом же киянка вп'яте вийшла у другий тиждень турнірів Grand Slam.

Костюк стала четвертою українкою в історії після Еліни Світоліної (4 рази), Даяни Ястремської (1 раз) та Лесі Цуренко (1 раз), яка дісталася до 1/8 фіналу трав'яного мейджору.

Нагадаємо, що на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), а в другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114).

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Марта Костюк

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