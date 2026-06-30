Костюк стала третьою українкою, яка вийшла у друге коло Вімблдона-2026

Марта Костюк (13) без проблем вийшла у друге коло Вімблдона, розгромивши у стартовому матчі представницю Аргентини Надю Подороску (574).

Гра тривала лише 55 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

Марта перед звітною зустріччю через пошкодження не провела жодного матчу на траві, тому було незрозуміло, в якій формі перебуває друга ракетка України. Для такого випадку жереб був прекрасним, адже Подороска давно не виступала на високому рівні й посідає місце в шостій сотні рейтингу.

Після стартового обміну геймами Костюк віднайшла свою гру і стало зрозуміло, що шансів у суперниці немає жодних. Розгромний рахунок повністю відображає події на корті. Марта легко перемогла і вийшла у друге коло Вімблдона.

За поєдинок Костюк 6 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та не реалізувала жодного з двох брейк-пойнтів.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло, 30 червня Марта Костюк (Україна) – Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Костюк зіграє з "нейтральною" Анною Блінковою (114), яка трохи раніше перемогла українку Юлію Стародубцеву (55).

Минулого сезону Марта програла на старті Вімблдона, а загалом у кар'єрі її найкращим результатом є третє коло турніру.

Костюк стала третьою з семи українок, які подолали перший раунд Вімблдона-2026. Даяна Ястремська (67) напередодні обіграла японку Аої Іто (228), а Дар'я Снігур (77) створила сенсацію, обігравши в українському дербі Еліну Світоліну (8).