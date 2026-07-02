Костюк у важкому матчі обіграла "нейтральну" суперницю і вийшла у третє коло Вімблдона

Марта Костюк (13) у складному матчі обіграла "нейтральну" Анну Блінкову (114) в матчі другого кола Вімблдона і вийшла у третій раунд.

Поєдинок тривав 2 години 35 хвилин і завершився з рахунком 6:7(5), 6:3, 6:3.

2 липня на Вімблдоні стоїть вітряна погода, а за подібних умов Костюк завжди було важко грати. Так сталося й у звітному матчі.

Хоча розпочала Марта поєдинок упевнено, взяла під нуль подачу суперниці і повела 2:0. Проте дуже швидко в українки розпочалися серії невимушених помилок, які, за великим рахунком, тривали весь матч.

Блінкова завдяки двом брейкам вийшла вперед і подавала на сет, маючи 5:4, 40:0 на свою користь. Костюк дивовижними зусиллями вирівняла становище, та все ж на тай-брейку "нейтралка" постійно була на крок попереду і забрала партію – 6:7(5:7).

Якщо в першому сеті у Блінкової назбиралося лише 7 невимушених помилок, надалі їхня кількість виросла. Марта продовжувала чергувати яскраві розіграші з неточними ударами, причому останніх налічувалося більше.

Боротьба у другій партії точилася на подачах обох тенісисток, однак Костюк вдалося зробити два брейки та втримати всі свої гейми – 6:3.

Третій сет із брейку розпочала Блінкова, і тут нарешті українка увімкнулася в гру. Костюк забрала п'ять геймів поспіль – 5:1, і все ж без валідолу в такій грі не обійшлося навіть тут. Марта не реалізувала п'ять матч-пойнтів, рахунок скоротився до 5:3, і тільки тут наша гравчиня зуміла закрити гру двома ейсами.

Проте 59 невимушених помилок за гру та 11 подвійних говорять про необхідність покращення рівня тенісу до наступного матчу.

За поєдинок Костюк 5 разів подала навиліт, зробила 11 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 8 помилок на подачі та 4 брейки.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Друге коло, 2 липня Марта Костюк (Україна) – Анна Блінкова (-) 6:7(5), 6:3, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла. У наступному колі змагань Костюк зіграє з американкою Еммою Наварро (26).

Марта повторила своє найкраще досягнення на Вімблдоні.

Таким чином, киянка у третьому раунді британського мейджору доєдналася до землячки Дар'ї Снігур (77). Дві українські тенісистки виступали на цій стадії змагань і торік. Тоді це були Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Нагадаємо, що на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574).