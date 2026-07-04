Українського дербі не буде: Снігур поступилася в третьому колі Вімблдона

Дар'я Снігур (77) не зуміла вийти в 1/8 фіналу Вімблдона, поступившись у матчі третього кола американці Ешлін Крюгер (102).

Поєдинок тривав 1 годину і завершився з рахунком 3:6, 2:6.

Дар'я часто має проблеми в поєдинках проти високих спортсменок із сильними ударами, адже сильно поступається їм у потужності. На жаль, звітний матч це підтвердив.

Розпочиналася гра для Снігур непогано. За рахунку 2:2 вона мала потрійний брейк-пойнт, реалізувати який не вдалося. З проблемами українка втримала наступну свою подачу.

За 3:4 стався ключовий епізод і партії, і загалом матчу. На брейк-пойнті суперниці Дар'я перейшла в атаку, заганяла суперницю по задній лінії, однак удар відчаю Крюгер знайшов трос, через який м'яч перевалився і приніс американці очко та брейк – 3:5.

На цьому боротьба в матчі фактично закінчилася. Снігур так і не отямилася після неприємної ситуації, не допомогла їй і велика кількість подвійних помилок у суперниці – 3:6, 2:6.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та не реалізувала жодного з 4 брейк-пойнтів. Її суперниця виконала 5 ейсів, зробила 8 помилок на подачі та 3 брейки.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Третє коло, 4 липня Дар'я Снігур (Україна) – Ешлін Крюгер (США) 3:6, 2:6

Суперниці раніше не зустрічалися. У 1/8 фіналу змагань Крюгер зіграє з іншою українкою, Мартою Костюк (13).

Снігур уперше в кар'єрі пробилася до третього кола турніру Grand Slam. За тиждень киянка встановить особисте досягнення в рейтингу WTA, піднявшись у топ-60.

Нагадаємо, що на старті Вімблдона Снігур сенсаційно обіграла першу ракетку України Еліну Світоліну (8), а в другому колі розібралася з француженкою Леолією Жанжан (132).