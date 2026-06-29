Олійникова зазнала нищівної поразки у першому колі Вімблдона

Олександра Олійникова (53) не змогла нав'язати боротьбу американці Маккартні Кесслер (57) у першому колі Вімблдона.

Поєдинок тривав лише 40 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 0:6.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та не мала жодного брейк-пойнту. Її суперниця не виконувала ейсів, обійшлася без помилок на подачі та зробила 6 брейків.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло, 29 червня Олександра Олійникова (Україна) – Маккартні Кесслер (США) 0:6, 0:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Олійникова провела лише свій третій матч у кар'єрі на трав'яному покритті й поки не зуміла здобути жодної перемоги.

Нагадаємо, що 30 червня на вімблдоні стартуватимуть п'ять українок. Анонс їхніх матчів доступний на сайті Чемпіон.