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Ястремська програла незручній суперниці у другому колі Вімблдона

Станіслав Матусевич — 1 липня 2026, 17:27
Ястремська програла незручній суперниці у другому колі Вімблдона
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська (67) не зуміла вийти у третє коло Вімблдона, поступившись у другому раунді іспанці Джессіці Бузас Манейро (52).

Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:6(1), 2:6.

Ястремська мала певну ігрову перевагу на початку стартової партії через невелику кількість невимушених помилок. Однак у цифрах на табло це не відображалося, бо іспанці все ж вдавалося тримати власну подачу. Як тільки українка почала помилятися, Бузас Манейро одразу забрала сет – 3:6.

Друга ж партія більшу свою частину нагадувала піддавки, адже суперницям ніяк не вдавалося втримати власні подачі. Даяна вийшла подавати на партію за рахунку 6:5, і, хоч іспанка зробила черговий брейк, на тай-брейку Ястремська нарешті продемонструвала якісну гру – 7:6(1).

На жаль, натхнення від успіху українка не отримала, розпочавши вирішальну партію з 1:4. Бузас Манейро впевнено довела матч до перемоги – 2:6.

За поєдинок Ястремська 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 2 помилки на подачі та 9 брейків.

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Друге коло, 1 липня

Даяна Ястремська (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 3:6, 7:6(1), 2:6

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка виграла лише один матч.

Минулого сезону Ястремська дійшла на Вімблдоні до третього кола, де поступилася саме Бузас Манейро.

Даяна зіграє на британському мейджорі в парі з Ангеліною Калініною.

Нагадаємо, що в другому колі одиночного розряду Вімблдона виступлять ще дві українські тенісистки, Марта Костюк (13) та Дар'я Снігур (77). Їхні матчі відбудуться 2 липня.

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