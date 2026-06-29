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Ястремська відіграла 4 матч-пойнти та пробилася до другого кола Вімблдона

Станіслав Матусевич — 29 червня 2026, 22:26
Ястремська відіграла 4 матч-пойнти та пробилася до другого кола Вімблдона
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська (67) першою серед українських тенісисток вийшла до другого кола Вімблдона, обігравши у вкрай складному стартовому матчі японку Аої Іто (228).

Поєдинок тривав 2 години 20 хвилин і завершився з рахунком 7:6(1), 4:6, 7:5.

Ястремська продемонструвала звичну для себе атакувальну гру, чергуючи яскраві вінерси з простими помилками. Результатом цих дій українки стало те, що в усіх трьох партіях Іто подавала на сет.

Першу партію Даяні вдалося перевести на тай-брейк і впевнено забрати тринадцятий гейм. У наступному сеті з другої спроби японка змогла вирівняти становище.

У вирішальній партії Ястремська першою змогла взяти подачу суперниці, однак переваги не втримала й рахунок став 3:5. За два наступні гейми українка відіграла 4 матч-пойнти суперниці та зрівнялася на п'яти. 

Забравши і два наступні гейми, Даяна зуміла вирвати перемогу у надскладному протистоянні  7:5. Статистика матчу говорить сама за себе: в активі одеситки 49 активно виграних м'ячі та 58 невимушених помилок. У японки обидва ці показники втричі менші.

За поєдинок Ястремська 3 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 7 брейків.

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Перше коло, 29 червня

Даяна Ястремська (Україна) – Аої Іто (Японія) 7:6(1), 4:6, 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Ястремська зіграє з Джессікою Бузас Манейро (52, Іспанія).

Минулого сезону українка дійшла на Вімблдоні до третього кола, де поступилася саме Бузас Манейро.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова (53) зазнала нищівної поразки на старті британського мейджора від американки Маккартні Кесслер (57).

30 червня на корти Вімблдону вийдуть п'ять українок. Анонс їхніх матчів доступний на сайті Чемпіон.

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Вімблдон Даяна Ястремська

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