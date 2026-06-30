Стародубцева програла росіянці в першому колі Вімблдона
Юлія Стародубцева (55) у трисетовому матчі поступилася "нейтральній" Анні Блінковій (114) на старті Вімблдона.
Гра тривала 2 години 25 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 4:6, 1:6.
Перший сет Юлія розпочала добре і повела 4:1 з двома брейками. Проте надалі українка стала грати менш агресивно, й ініціативу перехопила Блінкова. Все ж на тай-брейку Стародубцева забрала партію.
Старт другого сету теж залишився за нашою тенісисткою, яка вийшла вперед – 2:0. На жаль, на цьому її успіхи закінчилися. "Нейтралка" виграла 12 із наступних 15 геймів і вийшла у друге коло Вімблдона.
За поєдинок Стародубцева 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 8 брейків.
Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова (-) 7:6(3), 4:6, 1:6
Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула одну перемогу, в травні на старті Ролан Гаррос. У наступному колі змагань Блінкова зіграє з сильнішою в матчі між Мартою Костюк (13, Україна) та Надею Подороскою (574, Аргентина).
Минулого сезону Юлія дійшла до другого кола Вімблдона.
Нагадаємо, що з українок стартовий раунд трав'яного мейджору подолала Даяна Ястремська. Натомість Олександра Олійникова і Ангеліна Калініна не зуміли перемогти у першому колі.