Стародубцева програла росіянці в першому колі Вімблдона

Юлія Стародубцева (55) у трисетовому матчі поступилася "нейтральній" Анні Блінковій (114) на старті Вімблдона.

Гра тривала 2 години 25 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 4:6, 1:6.

Перший сет Юлія розпочала добре і повела 4:1 з двома брейками. Проте надалі українка стала грати менш агресивно, й ініціативу перехопила Блінкова. Все ж на тай-брейку Стародубцева забрала партію.

Старт другого сету теж залишився за нашою тенісисткою, яка вийшла вперед – 2:0. На жаль, на цьому її успіхи закінчилися. "Нейтралка" виграла 12 із наступних 15 геймів і вийшла у друге коло Вімблдона.

За поєдинок Стародубцева 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 8 брейків.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло, 30 червня Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова (-) 7:6(3), 4:6, 1:6

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула одну перемогу, в травні на старті Ролан Гаррос. У наступному колі змагань Блінкова зіграє з сильнішою в матчі між Мартою Костюк (13, Україна) та Надею Подороскою (574, Аргентина).

Минулого сезону Юлія дійшла до другого кола Вімблдона.

Нагадаємо, що з українок стартовий раунд трав'яного мейджору подолала Даяна Ястремська. Натомість Олександра Олійникова і Ангеліна Калініна не зуміли перемогти у першому колі.