Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Костюк поступилася Носковій у півфіналі Вімблдона

Станіслав Матусевич — 9 липня 2026, 20:10
Костюк поступилася Носковій у півфіналі Вімблдона
Марта Костюк
Getty Images

Марта Костюк (13) не зуміла вийти в фінал Вімблдона, поступившись у півфінальному поєдинку чешці Лінді Носковій (12).

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6.

Гра розпочалася з упевнених захистів своїх подач обома тенісистками. Однак одразу вималювалася перевага в точності перших подач у чешки. В середині першої партії Костюк відіграла один брейк-пойнт суперниці. Розв'язка настала за рахунку 4:5, коли Марта жодного разу не подала першим м'ячем і завершила сет подвійною помилкою – 4:6.

У другій партії Носкова швидко повела 3:1, проте українка двома класними прийомами зробила зворотній брейк і повернула в матч інтригу. І все ж за рахунку 4:5 чергові декілька помилок призвели до втрати власної подачі та поразки.

Показовим є відсоток влучання першої подачі тенісисток. В українки він складає лише 52%, тоді як у чешки – 70%.

За поєдинок Костюк 5 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 3 брейки.

Огляд матчу

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Півфінал, 9 липня

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 4:6, 4:6

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У вирішальному матчі змагань Носкова зіграє проти співвітчизниці Кароліни Мухової (9).

Костюк вдруге у кар'єрі зіграла півфінал турніру Grand Slam. Як і місяць тому на Ролан Гаррос, у фінал вийти не вдалося.

Марта стала другою українкою, яка виступила у півфіналі Вімблдона. Раніше це вдавалося Еліні Світоліній у 2019-му та 2023-му роках.

Незважаючи на поразку, з наступного тижня киянка встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 11 позицію.

Нагадаємо, на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), у третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26), в 1/8 фіналу обіграла іншу американку Ешлін Крюгер (102), а у чвертьфіналі не залишила шансів італійці Жасмін Паоліні (17).

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Марта Костюк Лінда Носкова

Вімблдон

Визначилася потенційна суперниця Костюк у фіналі Вімблдона
15-річна Скляр обіграла сьому сіяну росіянку і вийшла у півфінал юніорського Вімблдона
Сенсаційний півфіналіст Вімблдона Фері: Мені нема чого втрачати в матчі проти Звєрєва
Мухова зробила несподіване зізнання після виходу до півфіналу Вімблдона
Це буде дуже-дуже складно: Носкова – про матч проти Костюк у півфіналі Вімблдона

Останні новини