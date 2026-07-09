Костюк поступилася Носковій у півфіналі Вімблдона

Марта Костюк (13) не зуміла вийти в фінал Вімблдона, поступившись у півфінальному поєдинку чешці Лінді Носковій (12).

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6.

Гра розпочалася з упевнених захистів своїх подач обома тенісистками. Однак одразу вималювалася перевага в точності перших подач у чешки. В середині першої партії Костюк відіграла один брейк-пойнт суперниці. Розв'язка настала за рахунку 4:5, коли Марта жодного разу не подала першим м'ячем і завершила сет подвійною помилкою – 4:6.

У другій партії Носкова швидко повела 3:1, проте українка двома класними прийомами зробила зворотній брейк і повернула в матч інтригу. І все ж за рахунку 4:5 чергові декілька помилок призвели до втрати власної подачі та поразки.

Показовим є відсоток влучання першої подачі тенісисток. В українки він складає лише 52%, тоді як у чешки – 70%.

За поєдинок Костюк 5 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 3 брейки.

Огляд матчу

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Півфінал, 9 липня Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 4:6, 4:6

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У вирішальному матчі змагань Носкова зіграє проти співвітчизниці Кароліни Мухової (9).

Костюк вдруге у кар'єрі зіграла півфінал турніру Grand Slam. Як і місяць тому на Ролан Гаррос, у фінал вийти не вдалося.

Марта стала другою українкою, яка виступила у півфіналі Вімблдона. Раніше це вдавалося Еліні Світоліній у 2019-му та 2023-му роках.

Незважаючи на поразку, з наступного тижня киянка встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 11 позицію.

Нагадаємо, на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), у третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26), в 1/8 фіналу обіграла іншу американку Ешлін Крюгер (102), а у чвертьфіналі не залишила шансів італійці Жасмін Паоліні (17).