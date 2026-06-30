Калініна поступилася ексросіянці у стартовому матчі Вімблдона

Ангеліна Калініна (66) не змогла вийти у друге коло Вімблдона, поступившись ексросіянці, а нині представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій (70).

Поєдинок тривав 2 години 46 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 5:7.

Ангеліна зібрано провела першу партію, зробивши за 10 геймів усього 6 невимушених помилок. За 4:4 українка взяла подачу суперниці й спокійно довела сет до перемоги – 6:4.

На початку другої партії Калініна одразу зробила брейк, після чого несподівано віддала 4 гейми поспіль. Попри вчасний зворотній брейк, наша тенісистка програла ще одну власну подачу за рахунку 4:5, а з нею й сет.

Після обміну брейками на старті вирішальної партії гравчині у доволі нервовій грі тримали власні подачі, аж поки у дванадцятому "геймі життя" Ангеліна не програла свою подачу під нуль – 5:7.

За поєдинок Калініна 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 7 помилок на подачі та 5 брейків.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло, 30 червня Ангеліна Калініна (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан) 6:4, 4:6, 5:7

Суперниці зустрічалися втретє, українка вперше програла.

Минулого сезону Ангеліна на британському мейджорі не виступала.

Нагадаємо, що до другого кола Вімблдона напередодні пробилася інша українка, Даяна Ястремська. Олександра Олійникова зупинилася у першому раунді змагань.