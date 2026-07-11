Сіннер – про фінал Вімблдона проти Звєрєва: Все, що було між нами в минулому, вже позаду

Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер поділився емоціями від виходу в фінал Вімблдона та розповів про очікування від вирішального матчу проти німця Александра Звєрєва.

Слова тенісиста наводить Великий теніс України.

Сіннера порадувала перемога у півфіналі над знаменитим сербом Новаком Джоковичем.

Я дуже радий знову вийти до фіналу тут. Сьогодні був максимально непростий матч, але, думаю, з мого боку це був хороший виступ, тож я неймовірно задоволений".

Поєдинок проти переможця Ролан Гаррос-2026 Звєрєва очікується максимально непростим.

"Думаю, буде менше довгих розіграшів і менше ритму. Ми це розуміємо, тому що трава – дуже швидке покриття. До того ж очікується тепла погода, а це вигідно тенісистам із потужною подачею, а Саша, безумовно, один із таких. У будь-якому разі я просто постараюся показати свій найкращий теніс у неділю.

Приємно знову бути у фіналі турніру Grand Slam. Для мене це надзвичайно важливо. Усе, що було між нами в минулому, вже залишилося позаду. За цей час Саша виграв турнір Grand Slam у Парижі, і це, безумовно, додало йому впевненості. Ми бачимо, на якому рівні він зараз грає. Сподіваюся, на нас чекає хороший матч, а там уже побачимо, як усе складеться".