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Сіннер – про фінал Вімблдона проти Звєрєва: Все, що було між нами в минулому, вже позаду

Станіслав Матусевич — 11 липня 2026, 13:36
Сіннер – про фінал Вімблдона проти Звєрєва: Все, що було між нами в минулому, вже позаду
Яннік Сіннер
Getty Images

Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер поділився емоціями від виходу в фінал Вімблдона та розповів про очікування від вирішального матчу проти німця Александра Звєрєва.

Слова тенісиста наводить Великий теніс України.

Сіннера порадувала перемога у півфіналі над знаменитим сербом Новаком Джоковичем.

"Я дуже радий знову вийти до фіналу тут. Сьогодні був максимально непростий матч, але, думаю, з мого боку це був хороший виступ, тож я неймовірно задоволений".

Поєдинок проти переможця Ролан Гаррос-2026 Звєрєва очікується максимально непростим.

"Думаю, буде менше довгих розіграшів і менше ритму. Ми це розуміємо, тому що трава – дуже швидке покриття. До того ж очікується тепла погода, а це вигідно тенісистам із потужною подачею, а Саша, безумовно, один із таких. У будь-якому разі я просто постараюся показати свій найкращий теніс у неділю.

Приємно знову бути у фіналі турніру Grand Slam. Для мене це надзвичайно важливо. Усе, що було між нами в минулому, вже залишилося позаду. За цей час Саша виграв турнір Grand Slam у Парижі, і це, безумовно, додало йому впевненості. Ми бачимо, на якому рівні він зараз грає. Сподіваюся, на нас чекає хороший матч, а там уже побачимо, як усе складеться".

Фінал Вімблдона між Сіннером та Звєрєвим відбудеться 12 липня о 18:00.

Нагадаємо, що жіночий фінал між чешками Кароліною Муховою та Ліндою Носковою пройде 11 липня. З анонсом поєдинку можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

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Вімблдон Яннік Сіннер Александр Звєрєв

Яннік Сіннер

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