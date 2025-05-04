Півфінал Світоліної, черговий титул "нейтралки": огляд головних подій турніру в Мадриді

Найкращі тенісистки планети відіграли перший з ґрунтових турнірів серії WTA 1000 у поточному сезоні. Майже два тижні в іспанському Мадриді тривало змагання під офіційною назвою Mutua Madrid Open.

Чимало приємних подій подарували українським уболівальникам наші тенісистки. Еліна Світоліна повертається до своєї найкращої форми напередодні Ролан Гаррос, і це виглядає дуже перспективно. Запам’яталися й виступи інших наших співвітчизниць.

Ложкою дьогтю в бочку меду став черговий титул «нейтральної» тенісистки. Як зупиняти Аріну Сабалєнку, тенісний світ у 2025 році поки придумати не може.

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Як завжди, розповідаємо про найцікавіше й починаємо з українок.

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В основній сітці турніру в Мадриді виступили чотири українки. Звично ними стали Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. Ангеліна Калініна через хворобу була вимушена знятися зі змагань. Зато Юлія Стародубцева змогла пройти кваліфікацію.

Досягнення Еліни Світоліної

Перша ракетка України приїхала до столиці Іспанії після тріумфального виступу у французькому Руані, де вона здобула титул, не програвши на шляху до нього жодного сету. А ще трохи раніше Світоліна здобула дві перемоги у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, чим допомогла нашій збірній вперше вийти у фінальний раунд турніру.

Однак усі суперниці в перелічених матчах не входили до топ-30 жіночого рейтингу, тож було не дуже зрозуміло, наскільки Еліна готова перемагати більш сильних тенісисток. Тим більше, за всю попередню кар'єру Світоліна у Мадриді не заходила далі другого кола. Відповідь ми отримали швидко.

Як і всі сіяні тенісистки, Еліна стартувала в Мадриді з другого кола, де очікувано легко розібралася із британкою Картал. Далі на неї очікувало справжнє випробування у вигляді Єлени Рибакіної. 11 ракетка світу минулого року двічі перемагала Еліну, в тому числі на ґрунті Ролан Гаррос.

Зараз же у колишньої росіянки шансів не було. Досвідчена українка здобула впевнену перемогу, не віддавши жодної своєї подачі. Найголовнішим виглядало те, що Світоліна не поступалася потужній суперниці у темпі гри, зберігши при цьому притаманну собі стабільність.

У схожому стилі обіграла Світоліна й Марію Саккарі. Про грекиню поговоримо трохи нижче, тут відзначимо, як вміло наша тенісистка нівелювала можливий камбек суперниці у другому сеті. Перемога над Саккарі стала для Еліни десятою поспіль на ґрунті у двох сетах. У поточному столітті це вдавалося лише ще трьом тенісисткам, серед яких легендарна Серена Вільямс.

Еліна Світоліна Getty images

Одинадцята двосетова звитяга сталася у чвертьфіналі, проти сенсаційної японки Учідзіми. На неї Світоліна витратила менше години і стало здаватися, що зі шляху до фіналу українка зможе прибрати й першу ракетку світу, Аріну Сабалєнку.

На жаль, не судилося. Зі старту зустрічі в Еліни не пішла перша подача. До того ж, вона робила неприпустимо багато невимушених помилок як для матчу з настільки серйозною суперницею. Можливо, 30-річна одеситка трохи перегоріла до гри, адже прихильниця диктатора Лукашенка є надпринциповою опоненткою для кожної українки.

Навіть за таких умов був шанс перевернути хід зустрічі у другому сеті, коли Світоліна зрівняла рахунок, відігравши подачу Сабалєнки на матч. Не склалося. Головне – зробити правильні висновки з поразки.

Вихід у півфінал у Мадриді дозволить Світоліній з наступного тижня вперше за останні три роки повернутися до топ-15 світового рейтингу. Разом із цим, Еліна увімкнулася в боротьбу за потрапляння на листопадовий Підсумковий турнір в Ер-Ріяді. Наразі у Чемпіонській гонці вона йде сьомою, а кваліфікуються на Підсумковий 8 найкращих спортсменок.

Марта Костюк і "нейтралки"

Від молодої українки у Мадриді не очікувалося серйозних успіхів. Вона отримала пошкодження, найімовірніше, м’язів живота (офіційної інформації ми так і не отримали) у програному матчі швейцарці Неф у Кубку Біллі Джин Кінг. Через це Костюк довелося знятися з турніру в Штутгарті, де минулого року вона дійшла до фіналу. В рейтингу WTA Марта впала у середину четвертого десятку.

Ще й жереб у стартовому для Костюк матчі другого кола підкинув неприємну суперницю. Британці Радукану вона програвала у Мадриді три роки тому. Цього ж разу вдалося взяти реванш у трьох сетах.

Марта Костюк Фото Дмитра Бенди

Далі Марті трохи пощастило, бо дев’ята ракетка світу іспанка Бадоса знялася зі змагань уже після жеребкування, тож у третьому колі замість представниці еліти довелося грати проти росіянки Кудерметової. Знову не обійшлося без гойдалок, адже після 6:0 у першій партії другу Костюк програла. В третьому сеті суперницю вдалося дотиснути.

Іншу росіянку Потапову в 1/8 фіналу вдалося обіграти впевнено. А далі вже чекала перша ракетка світу.

До перемоги над Сабалєнкою у чвертьфіналі було недалеко. У матчі, що проходив за умов сильного вітру, а під кінець і дощу, Костюк несподівано виглядала більш зібраною та спокійною за грізну суперницю. Завадила давня проблема Марти – невдала гра у найважливіших розіграшах.

Вкрай важко обіграти складну опонентку, реалізуючи усього 3 з 16 брейк-пойнтів та не використавши подвійний сет-пойнт. Тож обидва тай-брейки залишилися за Сабалєнкою.

Тим не менш, Костюк все одно пройшла у Мадриді далі, ніж від неї очікували, та повернеться до третього десятку рейтингу.

Прорив Стародубцевої

Юлія Стародубцева у вересні 2024-го сенсаційно дійшла до чвертьфіналу "тисячника" в Пекіні. У новому сезоні можна було сподіватися на її подальший прогрес, однак сталося протилежне. До Мадрида вона не здобула жодної перемоги в основній сітці турнірів WTA. Хоч сама Юлія казала, що її замучили травми та хвороби, все одно сумна статистика.

У Мадриді Стародубцева буквально проповзла крізь кваліфікацію, ледь обігравши прохідних француженок Паке та Жакемо.

В першому колі основи нарешті вдалося здобути впевнену перемогу над чешкою Фругвіртовою. Не обійшлося без долі фарту, адже завжди приємно отримати в суперниці по першому колу на великому турнірі людину з вайлд-кард із середини другої сотні рейтингу.

Юлія Стародубцева Getty images

Далі – ще одна допомога фортуни. 12 ракетка світу чешка Мухова знялася зі змагань, і замість неї у другому колі суперничати довелося з «лакі-лузеркою» Коччаретто. З нею Юлія теж впоралася.

У третьому колі вже без втручання вищих сил Стародубцева змогла переломити хід матчу проти 20 ракетки світу, росіянки Самсонової. Програючи 2:6, 1:3, українка знайшла в собі сили перевести другий сет на тай-брейк, виграти його, а у третій партії нагодувати суперницю «бубликом».

Шкода, що в 1/8 фіналу ще одна росіянка Андрєєва не дала шансів Юлії на камбек.

Проте результат все одно відмінний. Наступний тиждень Стародубцева почне на 80 позиції в рейтингу, всього на сходинку нижче за її кар’єрний рекорд.

Прикра поразка Ястремської

Ніколи не знаєш, чого чекати від Даяни Ястремської. Її гра та результат можуть кардинально змінюватись не тільки від матчу до матчу, а й у процесі одного поєдинку.

У першому колі Ястремська ледь обіграла переможницю кваліфікації британку Джонс, а у стартовому сеті наступного матчу з Гофф не віддала четвертій ракетці світу жодного гейму! Проте в підсумку американці таки поступилася.

Згадаємо ще виступ у парному розряді Людмили Кіченок. Схоже, що Софія Кенін стала її постійною напарницею на цей сезон. Поки для їхнього дуету каменем спотикання стала чвертьфінальна стадія. Вже втретє Кіченок та Кенін до неї доходять, однак подолати цей бар’єр так і не вдається.

Черговий титул «нейтралки»

Як би не було прикро українцям, на четвертому поспіль турнірі серії WTA 1000 перемагають представниці країн-агресорок. У Дубаї та Індіан-Веллсі тріумфувала росіянка Андрєєва. Маямі та Мадрид підкорила білоруска Сабалєнка.

Не можна сказати, що в Іспанії перша ракетка світу виглядала беззаперечно найкращою. Бельгійка Мертенс виграла у неї одну партію. Марта Костюк мала хороші шанси забрати обидві, проте не взяла жодної. У фіналі Коко Гофф мала сет-пойнт у другій партії. Безрезультатно.

В оновленому рейтингу WTA у понеділок Сабалєнка матиме більше одинадцяти тисяч очок і шалений відрив від другої позиції у чотири з лишком тисячі пунктів. Потрібно бути об’єктивним: боротися з її потужністю зараз дуже важко навіть на ґрунті. Правда, мадридський ґрунт є традиційно швидким. Подивимось, чи зміниться щось на повільному римському.

Суперниця білоруски по фіналу, 21-річна Коко Гофф, нарешті, починає демонструвати притаманний собі рівень гри. Після чвертьфіналу Australian Open вона три місяці зовсім нічого не показувала, а в Мадриді дійшла до вирішального матчу, віддавши у півфіналі лише два гейми торішній чемпіонці турніру Ізі Швьонтек. Правда, якби у матчі другого кола Даяна Ястремська довела до кінця розпочате... Історія, втім, не має умовного способу.

Криза Швьонтек продовжується

Зазначимо відразу, що про кризу потрібно казати стосовно звичного рівня другої ракетки світу. Якби результати Швьонтек у поточному сезоні – відсутність титулів, але постійну участь у вирішальних стадіях змагань – демонстрував хтось із українок, оцінка була б кардинально протилежною.

Для Іги ж відсутність титулів за чотири місяці активних виступів є приводом замислитись над правильністю обраного шляху. У Мадриді, крім розгрому від Гофф, у чвертьфіналі відбулися 0:6 у першому сеті від Кіз. Тоді переломити хід боротьби Швьонтек все-таки вдалося. З чотирьох перемог на турнірі три було здобуто у трьох сетах.

Невпевнений виступ у Мадриді та бурю емоцій у матчі з Гофф можна пояснити смертю дідуся тенісистки напередодні турніру. Однак весь невдалий початок сезону на цей фактор не спишеш.

Іга Швьонтек Getty images

Найближчого місяця Швьонтек має захищати 3000 очок за минулорічні перемоги в Римі та на Ролан Гаррос. Титул у столиці Іспанії підтвердити не вдалося, за два тижні "згоріло" 610 очок, і переслідувачки вже наступають на п’яти в рейтингу другій ракетці світу.

Коротко згадаємо

23-річна японка Моюка Учідзіма вперше у кар’єрі вийшла у чвертьфінал "тисячника". На шляху до нього вона послідовно обіграла Жабер, Пегулу та Александрову. Список, вартий поваги. Лише Еліна Світоліна змогла зупинити переможну ходу Учідзіми. З нового тижня японка дебютує у топ-50 рейтингу і варто послідкувати, чи продовжиться її прогрес надалі.

З великою часткою вірогідності можна прогнозувати повернення ближче до еліти грецької тенісистки Марії Саккарі. Закінчивши минулого лютого співпрацю з тренером Томом Гіллом, за 14 місяців вона з топ-10 впала у дев’ятий десяток рейтингу.

Тепер вони знову в одній команді, і в Мадриді Саккарі несподівано розгромила ґрунтову спеціалістку Жасмін Паоліні. Турнірний шлях грекині завершила Світоліна у четвертому колі, однак навіть у тому матчі Марія продемонструвала хороший рівень тенісу.

Не можна обійти увагою подію, яка на кілька днів стала значно більш обговорюваною в Мадриді, ніж теніс. Мова про блекаут, який 28 квітня накрив Іспанію, Португалію та деякі прилеглі країни. Один ігровий день був майже повністю скасований (до відключення електрики встигли завершити лише три матчі), а в столиці Іспанії, неготовій жити в реаліях українських міст, розпочався хаос.

Блекаут у тенісному комплексі Мадрида btu.org.ua

Марта Костюк назвала час, проведений без світла при свічках, "романтичним", проте іспанці явно так не вважали.

На щастя, проблему вирішили за добу, і турнір дограли вчасно.

Що далі

Наступного тижня стартує другий ґрунтовий турнір серії WTA 1000. Він пройде у Римі з 6 по 18 травня. Це змагання у 2017 та 2018 роках вигравала Еліна Світоліна, яка зараз перебуває у відмінній формі. Тож є підстави очікувати від неї та інших українок вдалого виступу в столиці Італії.