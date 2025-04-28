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Ігровий день 28 квітня на турнірі в Мадриді скасовано через відсутність електрики

Станіслав Матусевич — 28 квітня 2025, 18:05
Ігровий день 28 квітня на турнірі в Мадриді скасовано через відсутність електрики
Тенісний комплекс у Мадриді за відсутності світла
btu.org.ua

Усі тенісні чоловічі та жіночі матчі на турнірі Mutua Madrid Open, які мали відбутися за розкладом 28 квітня, скасовано.

Про це повідомили організатори турніру в соціальній мережі Х.

"З причин, що не залежать від організації, та для гарантування загальної безпеки, відключення електроенергії по всій Іспанії, яке сталося в понеділок, 28 квітня, змусило скасувати як денну, так і вечірню сесії на Mutua Madrid Open".

Відключення електрики призвело до виходу з ладу системи електронного визначення влучань і відключення табло на всіх кортах комплексу. На центральному корті Manolo Santana Stadium одна з телевізійних Spidercam зависла в безпосередній близькості від корту, і технічні оператори не змогли її підняти.

Через перебої з електрикою глядачі були змушені використовувати ліхтарики на мобільних телефонах для пересування критими приміщеннями комплексу Caja Mágica. Торгові точки приймали оплату тільки готівкою.

Таким чином, матчі Еліни Світоліної та Марти Костюк в 1/8 фіналу жіночих змагань перенесені на невизначений час. Поки немає точної інформації, коли ситуація з електрикою в Мадриді нормалізується.

Нагадаємо, що тенісні матчі на турнірі Mutua Madrid Open було перервано через масштабне відключення електроенергії в Іспанії, Португалії, Франції та Італії.

Mutua Madrid Open Мадрид

Mutua Madrid Open

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