Стародубцева пройшла у третє коло престижного турніру в Мадриді

Юлія Стародубцева (99) вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У другому раунді змагань вона обіграла італійку Елізабетту Коччаретто (87).

Матч завершився з рахунком 7:6(5), 6:4 на користь українки.

Коччаретто потрапила у друге коло як "лакі-лузер", тобто, тенісистка, яка поступилася у фіналі кваліфікації й замінила в основній сітці іншого гравця. Дванадцята сіяна чешка Кароліна Мухова захворіла, її місце посіла італійка.

Незважаючи на зміну суперниці Юлії на номінально простішу, гра все одно вийшла складною. У першому сеті Коччаретто двічі виходила вперед з брейком і обидва рази Стародубцева її наздоганяла.

На тай-брейку гойдалки продовжилися, але у вирішальний момент нерви Юлії виявилися міцнішими, і з першого сет-пойнту вона забрала першу партію.

У другому сеті перевага українки була вже більш очевидною. Свої гейми вона брала впевнено, і постійно нав'язувала боротьбу італійці на її подачі. Стародубцевій вдалося зробити лише один брейк, але його вистачило для перемоги.

За матч Юлія не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилки та 3 брейки. Її суперниця теж не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 24 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) – Елізабетта Коччаретто (Італія) 7:6(5), 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Юлія зіграє проти росіянки Людмили Самсонової (20).

Нагадаємо, що напередодні у першому колі турніру в Мадриді Стародубцева впевнено перемогла чешку Лінду Фругвіртову (145).