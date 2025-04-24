Розгрому в першому сеті не вистачило: Ястремська поступилася Гофф у Мадриді

Даяна Ястремська (46) не змогла пробитися до третього кола турніру серії WTA 1000 у Мадриді. У другому раунді змагань вона поступилася четвертій ракетці світу американці Коко Гофф.

Матч тривав 2 години 23 хвилини і завершився з рахунком 0:6, 6:2, 7:5 на користь Гофф.

Перший сет повністю пройшов під диктовку Ястремської. Гофф не встигала за швидкостями українки й отримала закономірного "бублика" за 29 хвилин. Це був 12 сет, виграний Даяною під нуль у WTA-турі та перший проти представниці топ-10.

Все змінилося за рахунку 2:1 на користь Ястремської у другій партії. Вона програла одразу 8 геймів поспіль! При цьому українку турбувало плече, на корт виходила фізіо та проводила сеанс масажу.

Коли здавалося, що шансів для Ястремської немає, 0:3 у третьому сеті з двома брейками виглядали вироком, ситуація змінилася. Розпочалася класика жіночого тенісу. Даяна зрівняла рахунок, потім програла ще два гейми, і Гофф надалі мала три матч-пойнти на подачі нашої тенісистки.

Знову українка викрутилася та вирівняла становище. Однак ще два поспіль виграні гейми принесли перемогу американці – 7:5.

Відеоогляд матчу

За матч Ястремська 3 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця також виконала 3 ейси, 8 разів помилилася на подачі та зробила 7 брейків.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, ґрунт

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 24 квітня

Коко Гофф (США) – Даяна Ястремська (Україна) 0:6, 6:2, 7:5

Це була третя зустріч суперниць, усі виграла американка, зокрема минулорічний матч у Мадриді на цій же стадії змагань.

У наступному колі Гофф протистоятиме своїй співвітчизниці Енн Лі (62).

Нагадаємо, напередодні Юлія Стародубцева вийшла до третього кола турніру в Мадриді, обігравши італійку Елізабетту Коччаретто з рахунком 7:6 (5), 6:4.