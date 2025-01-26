Сабалєнка дружить з диктатором Лукашенком, провокувала українок і довго мовчала про війну

Цей матеріал вперше було опубліковано 6 червня 2023 року.

Оновлено та доповнено.

"У мене немає ненависті до когось із гравців, з країн-агресорів. Я просто не поважаю їх"

Марта Костюк, українська тенісистка

У неділю, 26 січня в Білорусі відбудуться так звані вибори президента.

Вибори 2020 року в сусідній країні завершилися масовими репресіями, побиттями людей на вулицях, переслідуваннями та посадками в тюрму усіх, хто проти режиму.

У будь-якій державі спортсмени є впізнаваними людьми, чим і користується влада. Спорт і спортсмени є чудовим інструментом для диктаторських режимів впливати на маси та використовувати це у власних політичних цілях.

Якнайкраще ця теза проявилася влітку 2020-го, коли тотальна більшість елітних білоруських атлетів не лише підтримала диктатора, а й не засудила дії силовиків щодо своїх громадян.

Чи не головною білоруською спортсменкою прямо зараз є тенісистка Аріна Сабалєнка, перша ракетка світу, переможниця 18 турнірів WTA, 4 з яких серії Grand Slam.

Спорт поза політикою чи Сабалєнка в політиці

Одна з улюблених фраз тенісистки, яку вона повторює ледь не на кожній пресконференції протягом останніх років. Добре відома мантра. Однак сама тенісистка по вуха загрузла в тій самій політиці.

Про все по черзі.

У 2017 році Сабаленка після матчу Кубка Біллі Джин Кінг уперше зустрілася з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, що вочевидь і зумовило подальший перебіг подій аж дотепер.

Зустріч Сабалєнки та Лукашенка в 2017 році

Дружба з диктатором

Можливо, спортсменка так захопилася першою зустріччю, що у 2019-му сама в терміновому порядку попросила аудієнції з Лукашенком. Причина зустрічі невідома й дотепер, але, як припускають білоруські журналісти, питання було дуже особисте, з категорії тих, що може вирішити лише президент.

Як видно зі скриншотів, тенісистка прийшла до Лукашенка в спортивному одязі, напевне, справи були надто терміновими.

Після чого взагалі назвала Лукашенка членом своєї команди.

"Залишається членом моєї команди й Олександр Лукашенко, який завжди прикриє та допоможе у важкій ситуації. Добре народитися в країні, де президент підтримує спорт як ніхто інший і готовий прийти на допомогу у важку хвилину. Це безцінно", – сказала зокрема тенісистка виданню tut.by.

У 2020-му під час мирних протестів у білорусі після президентських виборів тенісистка закликала припинити насильство, подякувала уряду за все те, що він робить для людей та… підписала листа на підтримку "вусатого диктатора".

Далі більше, новий 2021-й вона відсвяткувала в компанії того ж Лукашенка...

Україна

Після 24 лютого 2022 року Сабалєнку неодноразово просили висловитись на тему війни, але білоруска або ухиляється від відповіді, або несе відверту маячню.

"Якщо українці ненавидітимуть мене ще більше після його виступу, то що я можу зробити? Якщо вони почуватимуться краще, ненавидячи мене, я буду рада допомогти їм у цьому. Вони можуть це робити. Але в іншому, якби я могла зупинити війну, я б це зробила, але, на жаль, це не в моїй владі і не під моїм контролем".

Апогеєм історії стала Відкрита першість Франції (Ролан Гаррос) 2023 року.

Журналістка Трибуни Дар’я Мещерякова постійно ставила Сабалєнці прості та конкретні питання.

Мещерякова: "Хочу поставити вам два запитання. Перше про Білорусь. У 2020 році ви підписали лист на підтримку Лукашенка в той час, коли віддав наказ мучити та бити протестувальників на вулицях. І врешті-решт ви з’явились у його новорічному привітанні. Як можливо, що потенційна ракетка номер один у світі підтримує диктатора?"

Сабалєнка: "У мене немає коментарів для вас".

Мещерякова: "І друге питання. Ви продовжуєте говорити, що ніхто не підтримує війну. Але ви можете сказати за себе Можете сказати: "Я, Аріна Сабалєнка, категорично засуджую те, що Білорусь атакує ракетами Україну, і хочу, щоб це припинилося"?

Соболенко: "У мене немає коментарів для вас".

Гашек закликав ЗМІ не боятися ставити прямі запитання спортсменам із РФ і Білорусі

Напевне, питання української журналістки так налякали білоруску, що та після чергового матчу взагалі проігнорувала спілкування з представниками ЗМІ. Як пояснила сама тенісистка, заради власного психологічного здоров’я.

І взагалі Сабалєнка намагається виступати в ролі жертви.

"Безперечно, я відчуваю багато дивних поглядів у мій бік і, мабуть, ненависть із боку деяких людей. Але тепер я усвідомлюю, що я нічого поганого Україні не зробила і взагалі нічого не зробила. Є люди, які не люблять мене лише тому, що я народилася в білорусі. Це як би їхнє рішення, і я не можу це контролювати. Звичайно, це не найкраще почуття, коли тебе ненавидять люди за те, що ти, по суті, нічого не робиш, але так уже склалося".

Та дивується, чому українські тенісистки не тиснуть їй руку, як, наприклад, Марта Костюк після матчу першого кола Ролан Гаррос-2023, супроводжуючи це низькосортним показушним шоу на публіку після вищезгаданої гри.

Марта Костюк відмовляється тиснути руку Аріні Сабалєнка

Після перемоги над Еліною Світоліною в 1/4 фіналу паризького мейджора, білоруска влаштувала справжнє шоу, чекаючи Світоліну для рукостискання, щоправда, вийшло недолуго...

Так, на той момент українські тенісистки ігнорували росіянок і білорусок уже понад рік, у тому числі й Сабалєнку.

Трохи згодом на пресконференції, відповідаючи на питання журналістів, хоч і невпевнено, все ж видавила з себе. Уперше та востаннє:

"Начебто це складне питання, я не підтримую війну, тобто не підтримую Олександра Лукашенка прямо зараз".

Як бачимо, питання про війну для тенісистки – складне...

Білоруський спортивний журналіст Ярослав Писаренко на YouTube-каналі "ЧестнОК" розповів, що ще юній Аріні Лукашенко допоміг розірвати кабальний контракт з неназваним російським агентом, за яким вона майже нічого не заробляла.

Журналіст припускає, що начебто після тієї історії Сабалєнка й потрапила в залежність від диктатора. Що жодним чином не виправдовує гравчиню, яка на момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, уже була серед еліти світового жіночого тенісу та давно не жила на батьківщині.

У січні 2024-го на сайті невизнаного президента Білорусі з'явилося привітання тенісистки з перемогою на Australian Open-2024... Такі привітання продовжують з'являтися після перемог Сабалєнки й досі...

Напередодні Сабалєнка не змогла потішити Лукашенка та зробити тому подарунок до виборів. Білоруска програла у фіналі Australian Open американці Медісон Кіз.

Щоправда, це не дозволить білорусам позбутися режиму. Вибори без вибору...