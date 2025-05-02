Дідусь чинної чемпіонки турніру в Мадриді помер напередодні змагань

Друга ракетка світу полька Іга Швьонтек перед турніром серії WTA 1000 у Мадриді втратила свого дідуся та літала на похорон до Польщі.

Про це повідомляє видання Sport.pl.

Менеджерка спортсменки Дар'я Сулгостовська підтвердила інформацію про смерть дідуся спортсменки і присутність Іги на похороні в Польщі.

Раніше було відомо, що Швьонтек приїхала в Іспанію на декілька днів пізніше, ніж очікувалось, і в останній момент змінила свої плани після виступу в Штутгарті. Тоді в коментарі польському телебаченню Іга повідомила, що відвідає Польщу, але причину свого повернення додому не назвала.

Швьонтек є чинною чемпіонкою турніру в Мадриді, однак захистити титул не зможе. У півфінальному поєдинку вона розгромно поступилася американці Коко Гофф – 1:6, 1:6.

Під час зустрічі полька демонструвала на корті незвично для себе багато емоцій. За нецензурну лайку Іга отримала попередження від арбітра на вишці. А під час одного з переходів накрилася рушником і почала плакати.

Нагадаємо, що у фіналі турніру в Маямі Гофф зустрінеться з білорускою аріною Сабалєнкою, яка у півфінальні перемогла Еліну Світоліну.