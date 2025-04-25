Костюк дотиснула чемпіонку US Open 2021 і вийшла у третє коло турніру в Мадриді

Марта Костюк (36) вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У стартовій для себе грі другого раунду змагань вона перемогла британку Емму Радукану (49).

Матч тривав 2 години 13 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:2 на користь українки.

Незважаючи на те, що це був перший матч Костюк після пошкодження, якого вона зазнала під час виступів за збірну у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, вона швидко ввійшла у гру.

Марта повела 3:1, і навіть чотири нереалізовані брейк-пойнти, а потім програна своя подача не збили її атакувального настрою. Костюк продовжувала тиснути на британку, змушуючи її працювати в захисті, і Радукану очікувано не впоралася – 6:4 за українкою. Не завадив і жахливий відсоток першої подачі Марти, лише 42%.

У перерві між сетами Костюк викликала на корт лікаря: її турбувало праве зап'ястя.

На початку другої партії тенісистки взяли по два гейми поспіль кожна, і тут гра Марти розладналася. Пішли невимушені помилки, натомість Радукану отримала заряд впевненості. Британка забрала наступні чотири гейми собі, а з ними й сет – 6:2.

Третя партія виявилася до дрібниць віддзеркаленням другої. Перебіг подій на корті повністю копіював другий сет, з дуже важливою відмінністю: цього разу домінувала вже Костюк. Вона у підсумку й здобула перемогу.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 25 квітня

Марта Костюк (Україна) – Емма Радукану (Велика Британія) 6:4, 2:6, 6:2

Це була третя зустріч суперниць, Костюк вийшла вперед, 2:1. Цікаво, що останню гру між собою тенісистки провели три роки тому саме в Мадриді. У другому колі сильнішою виявилася британка.

У наступному раунді змагань Марта зіграє проти росіянки Вероніки Кудерметової (52).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко вийшла у третє коло турніру в Мадриді, обігравши британку Сонай Картал з рахунком 6:3, 6:1.