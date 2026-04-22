Ястремська дозволила суперниці створити камбек на старті турніру в Мадриді

Даяна Ястремська (49) не зуміла обіграти аргентинку Солану Сьєрру (88) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Матч тривав 2 години 29 хвилин і завершився з рахунком 6:7(10), 6:7(8).

У першій партії Даяна була попереду 5:2, однак довела справу до тай-брейку, на якому українка мала потрійний сет-пойнт – 6:3. В підсумку, Сьєрра зрівняла рахунок і зрештою забрала партію.

В другому сеті Ястремська вела 5:4 та 6:5 з брейком, і знову суперниця зуміла вийти зі скрутного становища й у підсумку виграти матч.

За поєдинок Ястремська 2 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, зробила 12 помилок на подачі та 4 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Перше коло, 22 квітня

Суперниці раніше не зустрічалися.

Ястремська стала першою з українок, хто не зумів подолати перше коло в Мадриді. Раніше до другого раунду пройшли Дар'я Снігур (98), Юлія Стародубцева (53) та Ангеліна Калініна (110).

З другого кола змагання розпочнуть Еліна Світоліна (7) та Марта Костюк (23).