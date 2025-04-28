Стародубцева поступилася росіянці Андрєєвій в 1/8 фіналу турніру в Мадриді

Юлія Стародубцева (99) не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У 1/8 фіналу змагань вона поступилася росіянці Міррі Андрєєвій (7).

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4 на користь "нейтральної" тенісистки.

Стародубцева непогано почала матч і мала три брейк-пойнти на стартовій подачі Андрєєвої. Реалізувати їх не вдалося, й надалі росіянка контролювала гру в першому сеті, вигравши його 6:1.

Друга партія була більш рівною, тенісистки почергово брали свої гейми, проте Андрєєвій все ж вдалося зробити брейк за рахунку 3:3. Юлія продовжувала боротися й мала 4 брейк-пойнти при подачі на матч суперниці. На жаль, зрівняти рахунок Стародубцевій не вдалося, росіянка святкувала перемогу – 6:4.

За матч Юлія не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки. З 9 брейк-пойнтів не вдалося реалізувати жодного. Її суперниця теж не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

1/8 фіналу, 28 квітня

Мірра Андрєєва (-) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:1, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Андрєєва зіграє проти американки Коко Гофф (4).

Стародубцева вперше в сезоні здобула перемогу в основній сітці турніру рівня WTA. Причому виграла одразу три матчі, а до цього ще два – у кваліфікації.

Нагадаємо, що 28 квітня на корти Мадрида в межах 1/8 фіналу одиночного розряду вийдуть українки Еліна Світоліна та Марта Костюк.