Світоліна впевнено стартувала на престижному турнірі в Мадриді

Еліна Світоліна (17) вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У стартовій для себе грі другого раунду змагань вона легко перемогла британку Сонай Картал (60).

Матч завершився усього за 54 хвилини з рахунком 6:3, 6:1 на користь першої ракетки України.

Гра для Еліни склалася дуже просто. Починаючи з рахунку 2:2 у першому сеті, виникало тільки два питання. Скільки геймів у підсумку вдасться взяти Картал і чи оформить їй Еліна "бублика" у другій партії?

З останнім не склалося, та навряд чи цей факт засмутив нашу найкращу тенісистку. Перемога все одно вийшла дуже впевненою.

За матч Світоліна не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 25 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Сонай Картал (Велика Британія) 6:3, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Еліна зіграє з переможницею матчу між Єленою Рибакіною (11, Казахстан) та Б'янкою Андреєску (132, Канада).

Нагадаємо, що напередодні у третє коло турніру в Мадриді вийшла інша українка, Юлія Стародубцева.