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Гофф розгромила чинну чемпіонку турніру в Мадриді і вийшла у фінал змагання

Станіслав Матусевич — 1 травня 2025, 18:33
Гофф розгромила чинну чемпіонку турніру в Мадриді і вийшла у фінал змагання
Коко Гофф
Getty images

Американська тенісистка Коко Гофф (4) стала першою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У півфіналі вона розгромила чинну чемпіонку змагань польку Ігу Швьонтек (2).

Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:1.

За матч Гофф 7 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
Півфінал, 1 травня

Коко Гофф (США) – Іга Швьонтек (Польща) 6:1, 6:1

Суперниці раніше зустрічалися 15 разів, американка здобула четверту перемогу, три з яких поспіль. Гофф проведе свій третій фінал на рівні "тисячників". Якщо Коко виграє титул, то посуне Швьонтек з другої позиції світового рейтингу.

У наступному раунді змагань Гофф зіграє з переможницею матчу між нашою Еліною Світоліною (17) та білорускою Аріною Сабалєнкою (1). Цей поєдинок відбудеться 1 травня, орієнтовно о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла у чвертьфінальному матчі в Мадриді японку Моюку Учідзіму. На жаль, Марта Костюк припинила участь у змаганнях, поступившись Аріні Сабалєнці на двох тай-брейках.

Mutua Madrid Open Іга Швьонтек Коко Гофф WTA 1000

Коко Гофф

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