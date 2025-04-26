Стародубцева з камбеком обіграла росіянку і вийшла в 1/8 фіналу турніру в Мадриді
Юлія Стародубцева
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Юлія Стародубцева (99) пробилася до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У третьому колі змагань вона перемогла росіянку Людмилу Самсонову (20).
Матч завершився з рахунком 2:6, 7:6(2), 6:0.
Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
Друге коло, 24 квітня
Юлія Стародубцева (Україна) – Людмила Самсонова (-) 2:6, 7:6(2), 6:0
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Юлія зіграє зі ще однією росіянкою Міррою Андрєєвою (7).
Нагадаємо, напередодні Юлія Стародубцева перемогла італійку Елізабетту Коччаретто у другому колі турніру в Мадриді.
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