Стародубцева з камбеком обіграла росіянку і вийшла в 1/8 фіналу турніру в Мадриді

Юлія Стародубцева (99) пробилася до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У третьому колі змагань вона перемогла росіянку Людмилу Самсонову (20).

Матч завершився з рахунком 2:6, 7:6(2), 6:0.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 24 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) – Людмила Самсонова (-) 2:6, 7:6(2), 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Юлія зіграє зі ще однією росіянкою Міррою Андрєєвою (7).

Нагадаємо, напередодні Юлія Стародубцева перемогла італійку Елізабетту Коччаретто у другому колі турніру в Мадриді.

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