Кіченок і Кенін не змогли вийти у півфінал парного турніру в Мадриді
Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін не змогли вийти у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У чвертьфіналі змагань вони поступилися дуету Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія).
Матч тривав 1 годину 3 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:1.
За матч Кіченок та Кенін не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 2 ейси, 1 раз помилилися на подачі та зробили 5 брейків.
Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) – Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) 6:3, 6:1
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Кудерметова та Мертенс зіграють з дуетом Вікторія Азаренка (-)/Ешлін Крюгер (США).
Кіченок і Кенін цього сезону зіграли разом третій парний чвертьфінал, однак жодного разу не виходили до півфіналу.
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна перемогла грекиню Марію Саккарі і вийшла у чвертьфінал одиночного розряду турніру в Мадриді.