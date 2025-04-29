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Кіченок і Кенін не змогли вийти у півфінал парного турніру в Мадриді

Станіслав Матусевич — 29 квітня 2025, 22:28
Кіченок і Кенін не змогли вийти у півфінал парного турніру в Мадриді
Людмила Кіченок
Getty images

Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін не змогли вийти у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У чвертьфіналі змагань вони поступилися дуету Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія).

Матч тривав 1 годину 3 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

За матч Кіченок та Кенін не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 2 ейси, 1 раз помилилися на подачі та зробили 5 брейків.

Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
Чвертьфінал парного розряду, 29 квітня

Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) – Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) 6:3, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Кудерметова та Мертенс зіграють з дуетом Вікторія Азаренка (-)/Ешлін Крюгер (США).

Кіченок і Кенін цього сезону зіграли разом третій парний чвертьфінал, однак жодного разу не виходили до півфіналу.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна перемогла грекиню Марію Саккарі і вийшла у чвертьфінал одиночного розряду турніру в Мадриді.

Mutua Madrid Open Людмила Кіченок Софія Кенін Елізе Мертенс WTA 1000 Вєроніка Кудермєтова

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